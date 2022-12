Allerta maltempo su cinque regioni: l'avviso della protezione civile

Quella di martedì 13 dicembre sarà un'altra giornata di maltempo. La protezione civile ha diramato l'avviso di allerta meteo di colore giallo per cinque regioni, e vale a dire la Calabria e parte di Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

L'allerta in Campania

In Campania la protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido dalle 6 alle 18 di domani, martedì 13 dicembre, sull'intero territorio regionale, incluse Ischia e le altre isole del Golfo e ad eccezione solo delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).

Si prevedono precipitazioni sparse, si legge nel comunicato, "anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente anche intense". La protezione civile invita a fare attenzione soprattutto "ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico". Sono infatti possibili "ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali", nonché "innalzamento dei livelli" dei corsi d'acqua "con inondazioni delle aree limitrofe".

Allerta gialla in Sardegna

Anche in Sardegna la protezione civile ha emanato un nuovo avviso di allerta con criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Lo stesso codice giallo, ma solo per rischio idrogeologico, è stato emanato per la Gallura. "Dalle 22 di oggi e per le successive 10 ore - si legge -, la Sardegna occidentale e settentrionale sarà interessata da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati. saranno inoltre possibili temporali forti isolati". L'allerta è valida sino alle 12 di martedì.

Le previsioni per i prossimi giorni

La giornata di martedì 13 dicembre sarà comunque piovosa su gran parte del centro-sud, come mostra l'infografica di 3BMeteo.

Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo, "tra martedì e mercoledì arriverà di gran carriera una nuova perturbazione. L'obiettivo principale sarà il Centrosud con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, specie sul lato tirrenico; neve inizialmente a quote basse sull'Appennino centrale, ma in successivo rialzo per venti di Scirocco e Libeccio più miti".

Il Nord sarà ai margini con precipitazioni più deboli essenzialmente su parte del Nordovest, che tuttavia "stante la presenza di aria molto fredda potranno assumere carattere nevoso anche in pianura" avverte Ferrara di 3bmeteo.com. "Deboli nevicate potranno interessare la pianura emiliana in particolare martedì, ma con fiocchi non esclusi anche su bassa pianura lombarda, basso Piemonte, entroterra savonese e genovese. Gli accumuli dovrebbero tuttavia essere scarsi o nulli, con qualche centimetro giusto sull'Appennino emiliano".

"Non sarà finita qui, in quanto tra giovedì e venerdì arriverà una nuova perturbazione" prosegue il meteorologo, "ulteriori piogge e temporali che questa volta potrebbero coinvolgere maggiormente anche il Nord Italia: in questa fase neve inizialmente a quote molto basse al Nordovest ma in successivo rialzo, con rischio anche di gelicidio (pioggia che congela) in alcune valli tra entroterra savonese, basso Piemonte e Appennino piacentino-parmense. Altre preziose nevicate interesseranno nel frattempo le Alpi".

Genova si prepara alla neve

Intanto a Genova dopo un fine settimana asciutto e senza precipitazioni, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre potrebbe arrivare la neve, anche in pianura. È quanto previsto dal meteo che da stanotte indica possibilità di neve e nevischio anche in pianura, soprattutto nell'interno.

Arpal non ha emesso allerta neve, ma il Comune di Genova ha comunque messo in moto la macchina di protezione civile per non farsi trovare impreparato e da questa notte sarà aperta la sala emergenza, pronta ad attivarsi in caso di bisogno.