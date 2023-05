Meteo, diramata allerta gialla e arancione per oggi sabato 13 maggio: le Regioni coinvolte

Piogge a go-go. È un maggio insolito, con temperature sotto la media e precipitazioni molto frequenti e talvolta intense. Quella di sabato 13 maggio sarà un'altra giornata di allerta meteo: arancione su parte dell'Emilia Romagna e gialla in 11 Regioni.

Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, la protezione civile regionale ha previso il codice arancione per criticità idrauliche e idrogeologiche nel bolognese, forlivese, ferrarese e ravennate. Sarà invece allerta gialla per temporali su tutto il resto della Regione. Nel bollettino si legge che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti". L'allerta durerà 24 ore, mentre "nelle successive 48 ore, la tendenza è alla stazionarietà dei fenomeni meteo".

L'allerta gialla nelle altre Regioni

Veniamo al resto della penisola. Il codice di allerta giallo per rischio idraulico è stato diramato anche per alcuni territori del Veneto, ovvero Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

L'allerta gialla per temporali riguarderà invece diverse Regioni della penisola. Ovvero: Abruzzo, Calabria, Campania, una parte della stessa Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia e la zona meridionale della Toscana.

È prevista allerta di colore giallo, ma per rischio idrogeologico, nelle seguenti Regioni:

Abruzzo

Calabria

Emilia Romagna

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Veneto

Che tempo farà a Roma

Le piogge non risparmieranno il centro-sud e la Capitale. Dopo la tregua e il sole di venerdì il sistema di protezione civile regionale ha diramato una allerta codice giallo. In particolare dal mattino di sabato 13 maggio 2023 per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a puntualmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale.

Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2582m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da sudest".

L'allerta meteo in Campania

La protezione civile della Regione Campania ha emanato, invece, un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 8 alle 20 di sabato su parte del territorio regionale. Le zone nelle quali sarà in vigore l'allerta meteo gialla sono Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana, l'Alto Volturno e il Matese, la penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini compresa la città di Salerno. Si prevedono temporali che potranno essere intensi e repentini, caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e che potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. La protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti di "attivare i Centri operativi comunali e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile".

Cosa succede in Lombardia

Prosegue in Lombardia l'ondata di tempo perturbato a carattere umido e per questo il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha emanato un'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali dal pomeriggio di venerdì fino alla mattina di sabato. Il centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.