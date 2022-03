Maltempo, ancora temporali e forte vento: allerta meteo in sette regioni

La perturbazione che negli ultimi giorni si è affacciata sull'Italia sta per espandersi, andando a coinvolgere diverse regioni del Centrosud. Le masse umide e moderatamente instabili arrivate sullo Stivale, porteranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, che risulteranno più intense e significative sui versanti tirrenici, in particolare su quelli meridionali. Calabria e Campania saranno le regioni maggiormente interessate, ma la pioggia non risparmierà neanche Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata.

Allerta maltempo, l'avviso della Protezione civile per venerdì 1° aprile 2022

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha costretto il Dipartimento della Protezione civile a diramare un avviso che prevede, a partire dalle prime ore di domani, venerdì 1° aprile, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, previste inoltre sulla Calabria tirrenica settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 1° aprile, allerta arancione su settori di Campania e Calabria. Allerta gialla sul restante territorio della Campania, su parte di Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata e sul versante tirrenico meridionale della Calabria.