Arriva il maltempo: allerta meteo in 12 regioni

Quella di domani, giovedì 1° settembre, sarà una giornata di maltempo su gran parte della penisola, specie al centro-sud. La protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo valutando l'allerta gialla per 12 regioni italiane. Si tratta di Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria e su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

Un'area perturbata di origine atlantica, si legge nella nota della Protezione Civile, ha raggiunto il nostro paese e determina un sensibile peggioramento. La fase di maltempo si estenderà nella giornata di domani dall’Emilia-Romagna a gran parte del Centro e del Sud, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità specie sui settori costieri.

L'avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 1° settembre, precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, in estensione a Puglia, Calabria, Basilicata, specie settori tirrenici, e Sicilia, specie settori nord-orientali e Isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Nelle prossime ore dunque a dominare saranno nuvole e acquazzoni a causa di correnti di aria più fredda che, dopo aver attraversato l'Europa, si avvicinano al Mediterraneo. Flussi che al loro interno contengono impulsi di instabilità che si tramuteranno in rovesci e temporali che entro le prossime 48 ore colpiranno la maggior parte delle regioni italiane. La buona notizia (per chi non ama il caldo) è che l'arrivo delle perturbazioni porterà un calo termico su tutta la penisola, più incisivo al Nord e di qualche grado nelle zone centrali e meridionali (qui le previsioni nel dettaglio).