Nubifragi e maltempo al Sud: allerta rossa e scuole chiuse 

Continua l'ondata di maltempo che nelle ultime ore sta colpendo il Sud Italia, in particolar modo la Sicilia. Il minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo centrale, che sta interessando l?Italia meridionale con precipitazioni sparse e intensa ventilazione, tenderà a risalire di latitudine in direzione della Sicilia per arrivare nella notte a lambire le coste sud-orientali dell?isola, determinando una ulteriore intensificazione della fenomenologia, in particolar modo della ventilazione orientale sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici.

Maltempo, allerta rossa in Sicilia

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest?ultima. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell?area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

Scuole chiuse a Catania, Siracusa e Agrigento

Scuole chiuse domani in alcuni province della Sicilia orientale. A deciderlo sono stati i primi cittadini a seguito dell'allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale e valida fino alla mezzanotte di venerdì. Rimarranno chiusi gli istituti di ogni ordine e grado di Catania, Siracusa e Agrigento. Chiusi anche cimiteri, ville e parchi. Analoga decisione per Licata, nell'agrigentino, e a Gela, nel nisseno, mentre il sindaco di Messina Federico Basile ha stabilito, dopo la chiusura di oggi, la riapertura delle scuole.