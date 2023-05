Diramata una nuova allerta meteo: il bollettino della protezione civile

Piogge, nubifragi e raffiche di vento. Quella di giovedì 11 maggio sarà un'altra giornata di allerta meteo con il maltempo a farla da padrone in molte zone della penisola. Su tutte l'Emilia Romagna, già colpita da un'alluvione la scorsa settimana. La protezione civile spiega che l'area perturbata presente sull'Italia continuerà a determinare un moderato maltempo su buona parte delle regioni peninsulari, con fenomeni più significativi e persistenti sulle aree a ridosso dell'alto Adriatico.

Il bollettino prevede dal primo mattino di giovedì "il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna". I fenomeni, si legge nell'avviso, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni è stata valutata allerta rossa in Emilia-Romagna e allerta arancione su settori di Veneto ed Emilia-Romagna (vedi cartina in basso). Sarà inoltre allerta gialla in vari settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Umbria e Campania.

Per quanto riguarda l'Emilia Romagna il "codice rosso" durerà 24 ore e interesserà dal punto di vista idraulico le zone della pianura bolognese (le province di Bologna, Ferrara e Ravenna), la collina bolognese (Bologna e Ravenna), l'alta collina, la bassa collina e la pianura romagnola (province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini); riguarderà, inoltre, anche per criticità idrogeologica, l'alta collina romagnola (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) e la collina bolognese (Bologna e Ravenna). Entra in allerta arancione la costa romagnola. Si attendono piene di soglia 2 sia del fiume Reno, che dei suoi affluenti, oltre che di Lamone, Montone, Secchia e Panaro.

Il maltempo non dà tregua: piogge anche nel week-end

Un'altra giornata di maltempo, dunque. E all'orizzonte non si vedono miglioramenti. Secondo 3BMeteo anche venerdì il tempo sarà instabile soprattutto al Centro-Nord "con rovesci sparsi già al mattino che si intensificheranno dal pomeriggio e diverranno a tratti anche forti sulla Val Padana, specie centro-occidentale, localmente accompagnati da grandine". La pioggia e le nuvole saranno protagoniste anche nel week end con le precipitazioni che dovrebbero colpire di nuovo le regioni centro-settentrionali, risparmiando invece in larga parte quelle meridionali. Ma la situazione è molto dinamica, per cui si tratta di previsioni da prendere con qualche cautela. Ne riparleremo.