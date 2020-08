Diramata l'allerta meteo: vento, grandine e temporali su quattro regioni

Perturbazione-lampo in arrivo sulle regioni del nord. Secondo la Protezione Civile, questa notte è previsto il transito "di una massa d'aria in quota più fresca sull'Italia settentrionale. Questo - si legge nella nota - genererà una spiccata instabilità atmosferica che sarà causa della formazione di temporali sparsi su gran parte delle regioni settentrionali". Insoma, dall'afa agli acquazzoni il passo è breve.

Meteo, al nord tornano i temporali: diramata l'allerta

L'avviso della Protezione Civile prevede dalle prime ore di domani, venerdì 14 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto e sulla Provincia Autonoma di Trento, in estensione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per domani, 14 agosto, allerta gialla su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Trento.