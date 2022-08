Nubifragi per trentasei ore e scirocco che alimenta gli incendi, poi nel weekend cambia tutto

Un’area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sul nord e parte del centro, iniziando dalle regioni nord-occidentali, con fenomeni diffusi, in prevalenza temporaleschi, capaci di dar luogo a nubifragi, cui potranno essere associate, anche, violente raffiche di vento. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Attese dalle prime ore di domani, giovedì 18 agosto, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e toscana, in progressiva estensione alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione su Lombardia e Veneto

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione in Lombardia e Veneto, allerta gialla su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Tuttavia il timore è che eventi estremi - difficilmente prevedibili- possano verificarsi nelle prossime ore in molte zone d'Italia. La natura di questi temporali potrà essere a carattere localmente violento con venti forti e vorticosi tanto da produrre trombe d'aria, nubifragi e grandine.

Un'altra tromba d'aria si è scatenata a Bondeno nel ferrarese dove si segnalano tetti scoperchiati e la caduta di una gru.

Il maltempo in arrivo avrà caratteristiche molto energetiche perché frutto di contrasti termici elevati. C'è infatti una massa d'aria calda in risalta dal nord Africa che porterà temperature fino a 40°C al Sud che convergerà lungo una stretta linea di confine con aria piuttosto fresca nord atlantica. Lungo quella linea che si muoverà molto lentamente da ovest a est si svilupperanno fenomeni intensi a prevalente carattere di temporale che coinvolgeranno gradualmente tutto il Nord e gran parte del Centro nell'arco di giovedì e di venerdì.

L'ondata di maltempo arriva mentre è in corso la sesta ondata di calore di questa caldissima estate. Si registrano escursioni termiche davvero notevoli da nord a sud con temperature sotto media al Nordovest e fortemente sopra media all'estremo Sud dove si potranno superare i 40°C in Sicilia. Caldo intenso fino all'Abruzzo con afa elevata lungo le coste. Poi nel weekend i valori tenderanno a normalizzarsi con massime generalmente non superiori ai 30/32°C.

L'anticiclone delle Azzorre infatti rimpiazzerà l'anticiclone africano portando già sabato tempo nel complesso soleggiato al Centro-Nord, salvo variabilità e qualche isolato piovasco in transito sulle zone alpine centro orientali. Maggiore variabilità al Sud con possibilità di qualche piovasco o temporale, più diffuso nelle ore centrali della giornata a ridosso dell'Appennino. Temperature in ulteriore calo al Sud con valori che rientrano nelle medie del periodo. Ventilazione tesa dai quadranti nord occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi. Per Domenica è previsto tempo soleggiato al Centro Nord pur senza escludere la possibilità di qualche isolato piovasco diurno a ridosso delle Alpi. Sole prevalente anche al Sud pur con leggera variabilità sull'area tirrenica ma senza effetti significativi. Temperature stabili, entro le medie. Ventilazione accesa dai quadranti nord occidentali con mari mossi o localmente molto mossi.