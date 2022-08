Il ciclone sull'Italia: ancora un giorno di allerta meteo

Nubifragi, grandine, venti da uragano, fulmini, caldo fino a 44 gradi, mareggiate e meteotsunami: il bollettino meteo di questi ultimi due giorni sarà ricordato a lungo. Tutto nasce dalle elevate temperature degli ultimi 3 mesi che hanno lasciato un mare caldo e molte energie in gioco nell'atmosfera.

Le ultime previsioni meteo descrivono un'Italia nettamente divisa in due con condizioni estreme. Sono attesi ancora fenomeni intensi per tutta la giornata di oggi al Centro-Nord dove si prevedono temporali molto forti. Il mare caldo, innescato dall'arrivo di aria fredda in quota, rilascerà tantissimo vapore ed energia che alimenterà i temporali. I temporali, scaricandosi anche sulla terraferma, provocheranno raffiche impetuose, chiamate downbursts. A differenza delle trombe d'aria provocano danni su territori molto più estesi.

Allerta meteo su 11 regioni

Ma come sarà dunque il tempo oggi? Ieri la protezione civile ha lanciato l'allerta meteo arancione per Lombardia e Veneto, allerta gialla invece su altre 9 Regioni: praticamente tutto il Nord e Centro Italia. Per tutta la giornata resterà infatti possibile lo sviluppo di nuovi temporali intensi anche a scala estesa. Nel contempo, la coda della perturbazione porterà un transito instabile, con fenomeni meno diffusi ma comunque localmente di forte intensità, sul resto delle regioni centrali, nella fattispecie Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna, dove potranno svilupparsi temporali a carattere sparso, con rovesci di pioggia o grandine, attività elettrica e raffiche di vento.

Le previsioni meteo per il weekend

Anticiclone delle Azzorre e anticiclone africano quasi a braccetto si contenderanno l'Europa occidentale ma saranno le propaggini più orientali dell'anticiclone delle Azzorre a offrirci la maggiore protezione. Una protezione non completa però per la labilità del campo barico ancora influenzato da una saccatura in evoluzione verso l'Europa orientale e dalla coda di una perturbazione associata a un vortice sul Mare del Nord. Dunque avremo dei disturbi in un contesto ventoso ma non saranno disturbi gravi e i venti non saranno forti. Non il massimo per chi sarà al mare ma una situazione decisamente migliore per le pregresse condizioni di maltempo che avranno interessato buona parte della Penisola fino a venerdì.

Sabato le regioni meridionali saranno ancora interessate da una spiccata variabilità con qualche piovasco intermittente anche a carattere temporalesco che potrà lambire anche il medio Adriatico. Sole quasi ovunque sul resto del Centro e al Nord eccetto un po' di nuvolosità in transito sui settori Alpini ma prevalentemente oltre confine dove potrà esserci qualche pioggia. Le temperature si riportano su valori normali anche al Sud, le massime non andranno oltre i 30°C se non occasionalmente. La ventilazione sarà tesa dai quadranti nord occidentali, Maestrale quindi con mari generalmente mossi o localmente molto mossi.

Domenica ancora qualche spunto instabile al Sud ma dovrebbe manifestarsi prevalentemente nelle ore centrali quando è atteso qualche piovasco o temporale lungo l'Appennino che localmente potrà sbordare verso l'rea tirrenica. Qualche temporale diurno è atteso anche sulle aree interne del Centro. Sarà soleggiato sul resto della penisola. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo mentre la ventilazione si manterrà accesa dai quadranti nord occidentali. I mari sanno ancora generalmente mossi.