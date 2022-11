Diramata l'allerta meteo rossa e arancione in 9 regioni

Nella giornata di domani, martedì 22 novembre, una violenta perturbazione colpirà l'Italia. L'ondata di forte maltempo porterà temporali violenti, burrasca e neve anche a bassa quota, con possibili criticità idrogeologiche e allagamenti.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità, con due regioni in allerta rossa: Abruzzo e Sardegna. In particolare gli avvisi riguardano il Bacino dell'Alto Sangro e quelli di Montevecchio - Pischilappiu e del Tirso. Allerta arancione, invece, per Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo martedì 22 novembre 2022

A causa delle condizioni meteorologiche avverse il Dipartimento di Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa, arancione e gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su diverse regioni italiane.

In particolare, sarà allerta meteo rossa per rischio idraulico in settori dell’Abruzzo e della Sardegna. Allerta meteo arancione in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Campania e Veneto. Allerta gialla in gran parte delle restanti regioni.

In particolare, l'elevata criticità per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in Abruzzo riguarda il Bacino Alto del Sangro, mentre in Sardegna la zona di Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso.