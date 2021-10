Il ciclone mediterraneo sull'Italia, scatta l'allerta meteo

Nel fine settimana del 23 e 24 ottobre l’Italia sarà interessata da un maltempo che colpirà dal Centro-Nord a scendere. Ma domenica sarà il Sud nel mirino di un flusso di correnti nordorientali, in scorrimento lungo il bordo inferiore di un anticiclone in fase di espansione dall'Europa sudoccidentale. Dunque arrivano piogge e temporali, soprattutto in alcune regioni, per le quali la Protezione Civile nazionale lancia l’allerta gialla: sono Abruzzo, Puglia e Sicilia.

Allerta meteo sabato 23 e 24 ottobre 2021

Secondo gli esperti di 3BMeteo, sabato le perturbazioni interesseranno anche il Centro e parte del Nord. Cioè il versante adriatico con Marche Abruzzo ed Emilia Romagna, ma sono previste perturbazioni anche su parte del Veneto, mentre nel resto del Nord, in particolare l’area alpina, il tempo resterà sereno.

Domenica sarà ancora una giornata di maltempo, ma questa volta i temporali colpiranno, anche duramente, il Sud Italia. La perturbazione si sposterà su Sardegna orientale e Sicilia, in propagazione a Calabria (specie ionica), interne campane, Lucania e Salento. Ma osservate speciali sono Sicilia, parte dell’Abruzzo, Calabria ionica e Puglia, dove si prevedono anche grandinate e nubifragi. In particolare il bollettino della Protezione Civile per sabato 22 ottobre, mette in guardia con livello giallo le regioni Puglia, Abruzzo e Sicilia con un’allerta temporali e rischio idrogeologici.