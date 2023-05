Torna l'allerta meteo

In una primavera tra le più piovose degli ultimi anni per le prossime ore salgono le preoccupazioni per una nuova allerta meteo che è stata diramata non solo per le aree dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, ma anche per altre regioni. Vediamo nel dettaglio.

Le previsioni meteo

Un nocciolo di aria fresca in arrivo dall'Europa centro-settentrionale sarà causa di un deciso aumento dell'instabilità soprattutto al Settentrione. Rovesci e temporali già presenti al mattino sull'estremo Nordest, in estensione in giornata verso ovest lungo la Val Padana, fino a raggiungere il Piemonte. Contemporaneamente si assisterà alla consueta instabilità diurna lungo l'Appennino, in questo caso con fenomeni che si esauriranno in serata. Giovedì l'impulso di instabilità collegato alla goccia di aria fredda in spostamento verso Francia e Spagna manterrà attivi rovesci e temporali al Nord, soprattutto al Nordovest, con fenomeni che cominceranno ad attenuarsi da est nel corso della giornata. Altrove si assisterà alla consueta instabilità diurna sull'Appennino. Le temperature sono destinate a calare, soprattutto al Nordovest.

Ecco nel dettaglio il tempo previsto.

Allerta meteo in Piemonte

Si parte dal Piemonte dove l'agenzia regionale per la protezione ambientale segnala un'allerta arancione nei territori già toccati dal maltempo più intenso nello scorso fine settimana. Sono in arrivo, dal pomeriggio di oggi mercoledì 24 maggio "rovesci e temporali, in estensione dai settori alpini al resto della regione, localmente molto forti e persistenti a ridosso della fascia pedemontana nordoccidentale e pianure adiacenti".

Allerta meteo Lombardia

Fenomeni intensi anche in Lombardia dove tra oggi e domani è previsto un meteo marcatamente instabile sulla regione, con rovesci e temporali diffusi. In particolare dalla notte precipitazioni diffuse deboli o moderate saranno particolarmente insistenti sul settore di Nordovest. Precipitazioni che continueranno giovedì con rovescio o temporali anche di forte intensità. Previsti accumuli di pioggia sopratutto nel comasco.

Da venerdì, in un contesto in cui domina sull'Europa occidentale un campo di alta pressione atlantica, sulla regione si avranno condizioni di maggior soleggiamento, specie in pianura, con instabilità per lo più a ridosso dei rilievi.

Allerta meteo Emilia Romagna

Prosegue l'allerta rossa in Emilia-Romagna per criticità idraulica nella bassa collina e pianura romagnola e sulla costa. Allerta arancione invece per criticità idraulica e idrogeologica sull'alta collina romagnola e sulla collina bolognese. Per domani sono previsti infatti temporali anche di forte intensità, nella prima parte della giornata sulla pianura, mentre, nelle ore centrali, i fenomeni temporaleschi saranno più probabili sui rilievi e saranno in esaurimento in serata. Le precipitazioni temporalesche potrebbero generare modesti innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d'acqua, critici per i bacini del settore centro-orientale, ancora interessati da dissesti idraulici causati dalle piene precedenti.

Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi ruscellamenti, con possibili smottamenti lungo la rete stradale e innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore.

Resta alta l'attenzione soprattutto a Conselice e a Faenza dove l'acqua è arrivata al secondo piano di alcune case. Ma anche alla fascia pedemontana dove si sono mosse decine e decine di frane che richiederanno tempi lunghi di ripristino.

Allerta meteo Toscana

Diramata un'allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico su tutta la Toscana dalle ore 12 alle 22 di domani, giovedì 25 maggio. La protezione civile regionale prevede rovesci e temporali sparsi, localmente forti, più probabili e frequenti sulle zone interne centro-meridionali, possibili colpi di vento e grandinate. In Alto Mugello prosegue il rischio idrogeologico per tutta la giornata di domani.