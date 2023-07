Temporali, grandine e burrasche di vento: la nuova allerta meteo

Un flusso instabile di origine atlantica tenderà nuovamente a interessare l'Italia e fino a mercoledì le regioni del Centro Nord a rischio di forti temporali che - come purtroppo abbiamo visto nei giorni scorsi - possono dar luogo a eventi meteo estremi con grandine e forte raffiche di vento. L'energia in gioco è a tutti gli effetti eccezionale con le temperature superficiali di mar Adriatico e Tirreno fuori scala: bastano deboli infiltrazioni di aria fresca dal Nord Europa per dar origine a quei moti convettivi che danno origine a quei chicchi di grandine fuori misura le cui immagini rimbalzano da giorni sui social. Grandine ma non solo: l'irruzione di aria fredda in caduta origina raffiche di vento fino a 100 chilometri orari che hanno fatto cadere alberi e danneggiato tetti ed edifici.

Questa è la prospettiva per le regioni del Nord, dapprima sulle Alpi (lunedì) successivamente anche in Val Padana (martedì)e regioni centrali (martedì/mercoledì. La protezione civile ha emesso una allerta meteo su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione, dal pomeriggio, a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Fino a quando sarà così caldo

Situazione diametralmente opposta al Centro Sud, dove tra per domani martedì 25 luglio è previsto un nuovo picco dell'ondata di caldo africano con temperature che potranno raggiungere i 48°C in Sicilia e Sardegna. Complici anche i venti di libeccio e di scirocco a mezzanotte le temperature potranno essere ancora attorno ai 40° sulla Sardegna, 38/40°C sulla Sicilia, 36/38°C sulla Calabria e la Puglia.

Ma quando finirà il caldo? Secondo le ultime proiezioni l'ondata di calore che da due settimane interessa con inusuale intensità le regioni centro meridionali si esaurirà tra il 26 e il 27 luglio. Masse d'aria nord atlantica sostituiranno quelle di matrice subtropicale-desertica e fino ai primi di agosto sembrano ad oggi improbabili nuove ondate di calore con temperature che torneranno in linea o leggermente superiori alle medie.