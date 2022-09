Arriva il maltempo autunnale: allerta meteo in sette regioni

Arriva il maltempo, con l'autunno che da domani 24 settembre si farà sentire in diverse regioni italiane in allerta meteo, come indicato dalla Protezione civile. Intense correnti umide sud-occidentali provenienti dalla penisola iberica causeranno spiccata instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità: L'avviso arriva dal Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L'allerta meteo, previste piogge e temporali: le regioni coinvolte

Il maltempo interesserà in primo luogo le regioni settentrionali e in rapida estensione a parte di quelle centrali. L'allerta meteo prevede dal mattino di domani, sabato 24 settembre 2022, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie nei settori settentrionali di queste ultime.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla su Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nonché su parte di Piemonte, Liguria, Veneto e Marche. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.