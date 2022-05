Maltempo in arrivo con vento e grandine: diramata l'allerta meteo

Un brusco calo delle temperature e precipitazioni anche con forti grandinate: la Protezione civile ha diramato l'allerta maltempo per sette regioni italiane per via dei flussi freddi provenienti dall'Europa settentrionale che porteranno a un repentino cambiamento del tempo sul nostro Paese.

Il bel tempo e le temperature nettamente sopra la media che hanno caratterizzato queste giornate hanno le ore contate, almeno su una buona parte dell'Italia.

Allerta meteo 28 maggio 2022

L'avviso di allerta meteo prevede dalle prime ore di domani, sabato 28 maggio "precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna in estensione alle Marche. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Per domani sabato 28 maggio è prevista allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, parte di Marche, Abruzzo, Calabria e gran parte di Sicilia.

Meteo, le previsioni per le prossime ore

La giornata di domani, sabato 28 maggio, sarà soleggiata o poco nuvolosa su gran parte delle regioni, salvo già al mattino primi rovesci su pianure friulane e alto Veneto, per l'avvicinamento del fronte da nord. Anche sull'ovest della Sicilia giungeranno i primi piovaschi, legati all'arrivo del vortice dal Mediterraneo occidentale. Con il passare delle ore le perturbazioni si faranno sempre più intense sul Nordest e in Emilia Romagna. L'arrivo di venti freddi contribuirà inoltre ad un brusco calo termico.

Domenica 29 maggio avverrà la fusione tra le due circolazioni instabili, che diventeranno un'entità unica, in grado di causare forti temporali al Nord già dalle prime ore del mattino. Nel corso della giornata sono previste delle schiarite nelle zone settentrionali, mentre le piogge si sposteranno al Centro-Sud coinvolgendo soprattutto le zone interne e risultando localmente forti sull'Appennino centro-settentrionale. Pioggia anche in Puglia, ora sul Golfo di Trieste e Maestrale sulle isole maggiori, con le temperature ancora un calo, soprattutto al Centro-Nord.