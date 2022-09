Il maltempo non molla la presa: le regioni con allerta meteo arancione e gialla

Pioggia e vento non lasciano l'Italia. Su diverse regioni il meteo è ancora all'insegna del maltempo. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di rischio. Per domani, venerdì 30 settembre, è prevista allerta arancione in Molise, Toscana e Campania. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco di forte intensità. Attese forti raffiche di vento.

Allerta gialla invece per Calabria, Lazio, parte di Marche e Molise, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Sicilia.

Il maltempo ha causato disagi invece nell'Oristanese (In Sardegna oggi 29 settembre l'allerta è arancione). Il sindaco di Siamanna, Franco Vellio Melas, ha fatto sgomberare precauzionalmente la scuola materna di via Gramsci. Aule vuote anche a Terralba per il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.