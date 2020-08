Diramata l'allerta meteo: ondata di forte maltempo su quattro regioni

Il minimo depressionario, attualmente sul Mediterraneo centrale, nel suo lento spostamento verso Sud-Est, continua a causare una spiccata instabilità con temporali sparsi su gran parte delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

L'avviso prevede dal mattino di domani venerdì 7 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione alla Sicilia, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per oggi e domani, venerdì 7 agosto, allerta arancione in Puglia e su gran parte della Basilicata. Allerta arancione domani anche in Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Valutata inoltre, sempre per la giornata di domani, 7 agosto, allerta gialla sui restanti settori della Sicilia e della Basilicata, su alcuni bacini della Lombardia e sull'intero territorio di Abruzzo e Molise.

I temporali previsti sul Sud italia venerdì 7 agosto. Elaborazione Windy.com