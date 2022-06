Il ritorno del maltempo: allerta meteo in quattro regioni

L'ondata d'estate portata dall'anticiclone africano durante la scorsa settimana ha portato un aumento delle temperature su tutta l'Italia. Ma il caldo e il bel tempo stanno per finire, almeno per le regioni settentrionali, che stanno per essere investita da una nuova perturbazione. Già a partire dalla serata di oggi, lunedì 6 giugno, l'ondata di maltempo causerà un graduale peggioramento del tempo, dando luogo a piogge e temporali, localmente anche intensi, specie su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, anche sulle Marche.

Meteo, tornano i temporali: l'avviso della Protezione civile

Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Marche.

L'avviso prevede dalla notte di oggi, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intensi, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, sulle Marche. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 7 giugno, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

Quando torna il caldo? Secondo le previsioni dei meteorologi, la settimana appena iniziata vedrà le temperature stabilizzarsi con le medie stagionali. In prossimità del weekend è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore, che dovrebbe portare un nuovo assaggio d'estate su gran parte del Paese.