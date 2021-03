Allerta meteo, torna il maltempo con piogge e neve al Centro e Sud Italia

Allerta maltempo in tutto il CentroItalia e in alcune regioni del Sud. A dirlo è il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per fenomeni temporaleschi, anche forti, che in alcune zone, come quelle appenniniche, potranno anche trasformarsi in neve. Dunque da domani martedì 9 marzo allerta gialla su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Campania e Puglia.

Le previsioni meteo per martedì 9 marzo

Già nella giornata di oggi si sono verificate importanti piogge sul Lazio ed è quella la perturbazione che nelle prossime ore, secondo gli esperti, si estenderà anche nelle altre regioni. A est fino tutta la parte centrale della costa adriatica e a sud: Campania e Puglia. In particolare sulle regioni centrali arriva anche la neve, non a bassa quota, ma sulle zone appenniniche sì, a partire dai mille metri. Pioggia e neve dunque, che potranno anche creare problemi di tipo idrogeologico e idraulico. Dunque attenzione alle zone limitrofe ai fiumi e ai torrenti. Sempre domani, come spiegano anche gli esperti di 3BMeteo, parziali schiarite al Nord salvo maggiori addensamenti in Piemonte, dove al mattino sarà possibile qualche debole pioggia in successivo esaurimento. Qualche schiarita anche in Toscana. Sulle regioni meridionali piogge e rovesci attesi sulla medio-alta Campania, anche temporaleschi, qualche pioggia in arrivo su ovest Sicilia, altrove asciutto con parziali schiarite.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 marzo

Sul Nord, Toscana e Lazio dovrebbe tornare il bel tempo, mentre sul resto del Centro e del Sud, continuano i rovesci, che però andranno attenuandosi già alla fine della giornata.