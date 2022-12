Allerta meteo fino a domenica: pioggia, vento e neve anche in pianura

Un'intensa perturbazione colpirà gran parte del nostro Paese tra questa sera e la giornata di domani, venerdì 9, portando rovesci, temporali e neve a quote molto basse al Nord-Ovest. Ma non è finita qui perché il maltempo si farà vedere anche sabato, specie al Centro, e domenica con un nuovo impulso freddo da Nord che porterà altre nevicate fino in pianura al Nord.

In particolare per domani è prevista allerta meteo gialla su gran parte del settore tirrenico.

Forti piogge e temporali colpiranno in particolar modo la Liguria di Levante e l'alta Toscana con accumuli totali previsti intorno ai 150-200 millimetri. L'invito è a prestare attenzione a possibili allagamenti o criticità idrogeologiche. Previste nevicate sulle Alpi con accumuli generalmente compresi tra 15 e 30 centimetri e quota neve fino a 100-200 metri sul Piemonte e in Trentino Alto Adige, oltre i 1400-1700 metri in Appennino. Possibili neve fino a Cuneo, Sondrio, Belluno, Feltre, Trento, Rovereto e Bolzano.

Dal pomeriggio l'instabilità si concentrerà maggiormente sulla Toscana per scendere poi su Lazio, Umbria e le zone interne delle Marche con temporali a tratti violenti e stazionari. Ma l'Italia sarà spaccata in due: se a Torino non si supereranno i 5 gradi in pieno giorno a Palermo sono previsti picchi di 23 gradi per via di una ventilazione da Sud-Sudovest che porterà anche a mari mossi sulle coste tirreniche.

Che tempo farà nel weekend

Sabato il maltempo insisterà sul Centro Italia dove fin dal mattino avremo forti temporali anche stazionari sul Lazio. Piogge anche su Sardegna, bassa Toscana, Umbria e March. Dal pomeriggio però nuove piogge e rovesci torneranno a bagnare anche il Nord-Est, l'Emilia Romagna, il Levante ligure, gran parte del Sud e delle Isole Maggiori. La quota neve scenderà fino a 500 metri di altitudine e seguirà un ulteriore calo nella giornata di domenica.

Domenica sarà invece caratterizzata da una irruzione di aria gelida da Nord con nevicate fino a bassissima quota specie tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia. Fiocchi che cadranno fino in collina e non sono esclusi localmente fino al piano in Emilia. Neve abbondante tra l'Appennino Tosco-Emiliano e quello Ligure di Levante. Spolverate sul Cuneese. Piogge sparse sulle coste venete, centrali adriatiche e al Sud. Più asciutto su Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia meridionale. Dal pomeriggio precipitazioni nevose fino a 300-400 metri anche al Centro. Temperature in forte calo ovunque anche di 7-9°C, con gelate diffuse al Nord dalla sera. Burrasca da Ovest con mare agitato sui litorali tirrenici centro e meridionali.