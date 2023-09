Doppio ciclone sull'Italia: allerta meteo e nubifragi per giorni

L'uragano Lee che ha colpito le coste Nordamericane del New England e del Canada si è trasformato in un ciclone extra tropicale e ora si trova nei pressi della Scozia da dove - assieme alla tempesta Jan - sta portandoo alluvioni sull'Europa occidentale. La grande depressione non avrà però effetti solo sulle regioni nordoccidentali del nostro continente, ma anche l'Italia sarà in balia degli effetti del maltempo. Nel corso dei prossimi giorni correnti fredde affonderanno ulteriormente nel cuore dell'Europa portando instabilità fin sul bacino Mediterraneo. Il maltempo per l'Italia comincerà da domani giovedì 21 settembre con una allerta meteo già diramata per alcune regioni tirreniche.

I modelli meteo vedono da giovedì la formazione di un secondo minimo depressionario sulla Francia meridionale a cui si assocerà un'intensa perturbazione che porterà forti piogge e temporali. Nella giornata di giovedì l'instabilità interesserà prevalentemente le regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania e buona parte del Nord. Venerdì il fronte che avrà modo di portare i primi forti temporali già nella notte al Nordovest ed eserciterà la sua azione ancora una volta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

Dato che i contrasti termici saranno molto accesi i fenomeni potranno essere intensi e localmente anche a carattere di nubifragio. Attenzione in particolare al vento di richiamo da Sud associato a un brusco calo delle temperature al momento del passaggio del fronte freddo.

Se il Centro Nord dell'Italia vivrà un inizio di weekend di chiaro stampo autunnale al Sud continueranno a registrarsi temperature oltre la media del periodo, ma tra sabato e domenica si formerà un nuovo ciclone mediterraneo che cambierà le cose.

Che tempo fa Sabato e Domenica

Nella giornata di sabato saranno sotto scacco le regioni centro meridionali e parte del Nord mentre nella giornata di domenica a rischiare di più saranno il medio alto Adriatico, l'Emilia Romagna e parte del Centro Sud. Di rilievo sarà anche la ventilazione a rotazione ciclonica attorno al minimo con possibilità di mareggiate lungo le coste più esposte.

Secondo i modelli le regioni che rischieranno di più nella giornata di sabato saranno in una prima fase Veneto, Emilia Romagna, Toscana, soprattutto i settori meridionali, poi Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo con fenomeni che sul lato tirrenico potrebbero assumere carattere di forte nubifragio. Dal pomeriggio forti temporali e nubifragi colpiranno le regioni meridionali a iniziare da Campania e Molise poi a seguire anche Puglia centro settentrionale, Sicilia e Calabria entro sera. Nella giornata di domenica Emilia Romagna soprattutto la Romagna, Marche, interne toscane, estremo Sud soprattutto il Salento. Le temperature sono destinate a diminuire su tutta l'Italia e a scendere localmente sotto media su alcune regioni.