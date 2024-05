Allerta meteo arancione e gialla per domenica 19 maggio: ecco le zone più colpite

Piogge e temporali interesseranno l'Italia anche domani, domenica 19 maggio: chi voleva passare una domenica fuori porta dovrà dunque cambiare i suoi programmi. Il maltempo interesserà in maniera particolare il Centro e le aree appenniniche, dove sono attesi forti rovesci. Le piogge torneranno anche al nord, nelle aree già interessate, nei giorni scorsi, da forti piogge che hanno causato esondazioni e allagamenti.

Allerta arancione in Emilia-Romagna e Veneto

La Protezione Civile segnala dunque una nuova allerta meteo arancione su alcuni settori dell'Emilia-Romagna e del Veneto e un'allerta gialla in altre 7 regioni. A causare le precipitazioni una perturbazione che attraverserà tutto il Centro-Sud, portando temporali e nuvolosità estesa in vaste aree del Paese. Le piogge interesseranno dunque anche la Costa ferrarese in Emilia Romagna e le aree limitrofe del Veneto, per le quali è stata valutata una allerta arancione per rischio idraulico. Il bollettino diramato segnala inoltre un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo e per rischio temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise e Umbria. Al centro le precipitazioni insisteranno soprattutto su Umbria, Abruzzo, Toscana, Marche e Lazio, mentre al Sud la nuvolosità diffusa con piogge interesserà in particolare i rilievi di Molise e Campania.

Il bollettino della Protezione civile per domenica 19 maggio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Costa ferrarese Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.