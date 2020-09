Maltempo, è allerta arancione in sei regioni: "Temporali e forti raffiche di vento"

È di nuovo allerta meteo. Dopo le forti precipitazioni di questa notte continua la fase di maltempo che sta causando non pochi disagi in molte regioni italiane. Secondo la Protezione Civile la "vasta area di bassa pressione che investe l’Europa centro-meridionale, sarà responsabile di un nuovo impulso perturbato che interesserà la nostra Penisola a partire dalla tarda serata e dalla notte di oggi. Atteso quindi spiccato maltempo dapprima sulla Sardegna, in estensione, domani, al resto del Centro-Sud e all’Emilia-Romagna, accompagnato anche da un’intensa ventilazione sulle due isole maggiori e sul resto del meridione".

Da questa notte un nuovo peggioramento: l’avviso della Protezione Civile

Questa notte i fenomeni più intensi riguarderanno la Sardegna, ma ben presto la perturbazione si sposterà anche sull’Italia continentale. L’avvido della Protezione Civile prevede dalle prime ore di domani, "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco” su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. "I fenomeni - si legge nel bollettino - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Meteo, allerta arancione su sei regioni del centro-sud

Inoltre "dalle prime ore di domani si prevedono venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti occidentali, sulla Sardegna e dai quadranti meridionali su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio, a partire dalla Sicilia.Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte".