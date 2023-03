Torna il maltempo, venti di burrasca fino a 100 Km/h: allerta meteo in 5 regioni

Torna il maltempo da Nord a Sud, con venti forti che hanno spinto la Protezione civile a diramare un'allerta meteo per 5 regioni. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle "criticità idrogeologiche e idrauliche" che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

Allerta meteo in cinque regioni lunedì 27 marzo 2023

"Una struttura depressionaria in arrivo sulle nostre regioni Nord-Occidentali porterà, nelle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche", si legge nel bollettino della Protezione civile.

"Assisteremo a una decisa intensificazione della ventilazione sull'Italia dai quadranti occidentali, con tendenza a rinforzare al Nord per raffiche di favonio e al Centro-Sud a ridosso delle aree appenniniche, con ulteriori rinforzi da Nord-Ovest sulle isole maggiori e sul Meridione", fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che, sulla base delle previsioni disponibili, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalla tarda serata di domenica 26 marzo 2023 venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, sulle zone alpine con sconfinamenti sulle aree pianeggianti e vallive e da Ovest-Nord-Ovest su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di lunedì 27 marzo 2023 è stata valutata allerta meteo gialla su ampi settori di Campania, Calabria, Molise e sull'intero territorio di Puglia e Basilicata. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

