Le regioni con allerta meteo oggi (rossa, arancione e gialla) e le previsioni

Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia. Un ciclone carico di maltempo risale dal nord Africa verso il nostro paese, condizionando il tempo a più riprese su diverse regioni. Dopo l'intenso peggioramento al centro-nord e poi al sud di martedì 16 maggio, con nubifragi e alluvioni in Emilia-Romagna e in Campania, mercoledì 17 maggio il tempo sarà ancora instabile sulle regioni centrali, al nordest e sulle regioni meridionali. Giovedì 18, invece, diffusa instabilità al nordovest, sulle regioni centrali e al sud. L'allerta rossa per il maltempo in Emilia-Romagna è stata estesa anche alla giornata di oggi, mercoledì 17 maggio. Le zone più critiche saranno Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma, pianura bolognese e modenese e costa romagnola. Per la pianura e la costa ferrarese e per la pianura reggiana, invece, allerta arancione. Di seguito, le previsioni e le allerte meteo per oggi, nel dettaglio, con le regioni italiane a rischio.

Allerta meteo oggi 17 maggio

Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un triplice avviso di allerte meteo in Italia per la giornata mercoledì 17 maggio 2023. Allerta rossa in Emilia Romagna, arancione e gialla in tutte le altre regioni. L'Emilia Romagna è ancora nella morsa del maltempo. La Protezione Civile ha comunicato per mercoledì 17 maggio 2023 un nuovo stato di allerta meteo rossa che, ricordiamo, è un avviso di elevata criticità diramato in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. Il rischio è duplice: idraulico nella pianura modenese di Secchia e Panaro, pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, alta collina romagnola, montagna romagnola. Infine rischio idrogeologico nelle seguenti zone: montagna emiliana centrale, collina emiliana centrale, collina bolognese, montagna bolognese, bassa collina e pianura romagnola, alta collina romagnola, montagna romagnola.

Visto il protrarsi dell'allerta meteo, le scuole sono chiuse in buona parte dell'Emilia Romagna anche mercoledì 17 maggio. Stop alle lezioni di ogni ordine e grado a Bologna, Ravenna, Rimini, Riccione, nell'unione dei comuni della Romagna Faentina e Cesena, nel Forlivese per quel che riguarda l'Emilia Romagna. Restano invece aperte nel Modenese.

Non solo allerta rossa nella giornata di mercoledì 17 maggio, però, visto che il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo di allerta arancione in tre regioni. Il rischio è ancora una volta di tipo idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna: costa ferrarese, pianura ferrarese di Po e Po di volano, montagna emiliana centrale, collina emiliana centrale, pianura reggiana di Enza e Crostolo, montagna bolognese, pianura reggiana di Po;

Marche.

Allerta arancione anche per rischio idrogeologico in:

Emilia Romagna: costa romagnola;

Marche;

Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina.

Non finisce qui, visto che mercoledì 17 maggio 2023 scatta anche l'allerta gialla in diverse regioni dello stivale. La Protezione Civile ha comunicato lo stato di allarme per piogge e rovesci nelle regioni e zone:

Abruzzo: Marsica, bacino alto del Sangro, bacino del Pescara, bacino dell'Aterno, bacino basso del Sangro, bacini Tordino Vomano;

Basilicata;

Calabria: versante jonico meridionale, versante tirrenicosSettentrionale, versante jonico centro-settentrionale, versante jonico centro-meridionale, versante jonico settentrionale, versante tirrenico meridionale, versante tirrenico centro-meridionale, versante tirrenico centro-settentrionale;

Molise: Frentani - Sannio - Matese, litoranea, alto Volturno - medio Sangro;

Puglia: basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia centrale Adriatica, bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica;

Toscana: Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Valtiberina;

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, alto Tevere.

Da non sottovalutare poi l'allerta meteo gialla per rischio idraulico diramata per:

Basilicata;

Emilia Romagna: pianura piacentino-parmense, bassa collina piacentino-parmense, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense;

Marche;

Umbria: alto Tevere;

Veneto: basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige.

Infine avviso di allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni e zone:

Abruzzo: Marsica, bacino Alto del Sangro, bacino del Pescara, bacino dell'Aterno, bacino Basso del Sangro, bacini Tordino Vomano;

Basilicata;

Calabria: versante jonico meridionale, versante tirrenico settentrionale, versante jonico centro-settentrionale, versante jonico centro-meridionale, versante jonico settentrionale, versante tirrenico meridionale, versante tirrenico centro-meridionale, versante tirrenico centro-settentrionale;

Campania: piana Sele e alto Cilento, basso Cilento, Tanagro, Tusciano e alto Sele, alta Irpinia e Sannio, penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini, alto Volturno e Matese, piana campana, Napoli, isole e area vesuviana;

Emilia Romagna: bassa collina piacentino-parmense, montagna piacentino-parmense, alta collina piacentino-parmense;

Lazio: Aniene, bacini Costieri Sud, bacino del Liri, bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, bacini costieri nord, bacini di Roma;

Marche;

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, alto Volturno - medio Sangro;

Puglia: basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, sub-Appennino Dauno, Puglia centrale adriatica, bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica;

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana;

Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, medio Tevere, alto Tevere;

Veneto: basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e basso Adige.

Le previsioni meteo per il 17 e il 18 maggio

Ecco le previsioni meteo nel dettaglio. Mercoledì 17 maggio, al nord un ciclone mediterraneo continuerà a condizionare il tempo: piogge e temporali bagneranno principalmente il nordest, con fenomeni localmente molto forti. Cielo spesso coperto invece al nordovest, con piogge meno intense più probabili solo dopo metà giornata. Al centro e in Sardegna un ciclone porterà brutto tempo per tutta la giornata: piogge e temporali localmente intensi bagneranno le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Lazio, entro le ore pomeridiane; lungo i settori adriatici soffierà intensamente lo scirocco. Sulla Sardegna sono previste piogge alternate a schiarite. Al sud e in Sicilia il tempo risulterà localmente molto instabile: al mattino piogge e temporali sulla Campania, poi sui settori montuosi calabresi. Qualche piovasco anche sulla Puglia e sulla Basilicata. Con il passare delle ore il tempo andrà stabilizzandosi, con fenomeni sempre meno intensi sulla Campania e sulla Calabria. Tempo invece sempre piuttosto asciutto sulla Sicilia.

Giovedì 18 maggio, invece, al nord fin dal mattino il cielo risulterà coperto ovunque, con precipitazioni più probabili sul Piemonte occidentale, localmente di forte intensità. Situazione invariata anche nel corso delle ore pomeridiane, con rari momenti soleggiati. Tra il tardo pomeriggio e le ore serali è attesa una nuova fase di peggioramento a partire dal Nordovest, con piogge e locali temporali in estensione verso est. Al centro e in Sardegna pressione al mattino saranno possibili precipitazioni a carattere sparso sui settori adriatici, sulla Toscana e poi sul Lazio. Soleggiato e asciutto sulla Sardegna. Nel corso delle ore pomeridiane il tempo peggiorerà sul Lazio e sulla Toscana, con fenomeni localmente di forte intensità. Arrivano delle precipitazioni anche sulla Sardegna. Infine, al sud e in Sicilia, al mattino precipitazioni deboli sulla Campania, poi sul foggiano; soleggiato invece sul resto delle regioni. Nel corso del pomeriggio peggiorerà dalla Campania verso la Basilicata e poi in Puglia, con temporali localmente intensi. Qualche piovasco potrà bagnare anche la Sicilia occidentale, ma si tratterà di fenomeni isolati. Sulla Calabria il tempo sarà più stabile.