Allerta meteo oggi, rossa e arancione: le regioni colpite. Poi caldo fino a 30 gradi

Continua nella giornata di oggi, domenica 21 maggio, il maltempo su Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria. Proprio in Calabria c'è stata ieri una vittima, a Reggio Calabria: l'avvocato Giovanni Pellicanò, di 57 anni, è stato travolto da un albero crollato per il forte vento in una pineta vicino alla sua abitazione, mentre portava a passeggio i suoi cani. L'arcipelago delle Eolie è rimasto isolato, con il mare in tempesta, sospinto da raffiche di vento fino a oltre venti nodi. Investite con violenza le strutture portuali esposte allo scirocco. A Lipari la situazione più difficile si è avuta nel porto commerciale di Sottomonastero, completamente allagato, così come l'area sottostante. Il mare ha invaso anche la parte terminale della frazione di Canneto, trasportando sabbia e pietre. Danni anche sulle coste cosentine, in Calabria, e nell'Alto Mugello, in Toscana.

Dove c'è l'allerta meteo rossa e arancione oggi, 21 maggio

Sferzata dal maltempo anche la provincia di Catania, dove i vigili del fuoco hanno richiamato in servizio altro personale per fronteggiare le richieste di intervento. In città sono stati chiusi mercati e cimiteri. Un tratto della Palermo-Catania è rimasto chiuso per il forte vento. In Sicilia l'allerta resta rossa, arancione nel resto dell'isola. Alcune famiglie sono state evacuate in una borgata della valle Chisone, in provincia di Torino, a Perosa Argentina. In Piemonte, dove resta l'allerta arancione per tutte le vallate torinesi e cuneesi e per la zona di pianura tra le due province, sono sotto osservazione soprattutto i corsi d'acqua piccoli e medi, per i quali in qualche caso si è già registrato il superamento della soglia di guardia. La situazione più critica per l'Ellero a Mondovì e il Ghiandone a Staffarda, nel Cuneese. Il passaggio di piena del Po, a Torino, è previsto per domenica sera, ma in città le zone lungo il fiume, come i Murazzi, sono già state chiuse preventivamente ieri sera. Quella che è attesa è comunque una piena ordinaria, come pure quella del Tanaro.

Il maltempo concede 48 ore di tregua alla Romagna, dove l'alluvione ha causato 14 vittime e oltre 36mila sfollati. L'allerta di oggi, come detto, riguarda ancora Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni che continueranno ad essere flagellate da forti piogge anche per buona parte della giornata di domenica. Di seguito, le previsioni meteo nel dettaglio. È in azione una nuova fase di maltempo e piogge forti che stanno colpendo soprattutto il nord-ovest, con accumuli oltre i 150 millimetri sul Piemonte. Piogge abbondanti potrebbero interessare anche la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Piogge moderate oggi sono previste anche sull'Emilia-Romagna, fino a 15 millimetri, che insisteranno però su un territorio già molto fragile.

Questa ulteriore ondata di maltempo del fine settimana potrebbe essere l'ultima del mese di maggio. Dal primo giorno del mese almeno quattro violente perturbazioni hanno colpito il nostro territorio, con 15 giorni di pioggia su 19. Considerando che anche questo weekend sarà bagnato, saliremo a 17 giorni su 21 di tempo instabile e più fresco della media. Un maggio molto piovoso come nel 2013, 2017 e 2019.

Le previsioni di domenica 21 maggio: al nord molte nuvole al mattino con precipitazioni localmente anche intense sul Piemonte, generalmente più asciutto sui settori centro-orientali. Tra pomeriggio e sera ancora instabilità al nord-ovest con piogge sparse specie sulle Alpi, maggiori schiarite altrove. Al centro cielo nuvoloso, ma con tempo per lo più asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio su zone interne e settori tirrenici con piogge sparse, più asciutto sulle coste adriatiche con schiarite. Generale miglioramento nel corso della serata su tutte le regioni. Al sud, invece, giornata all'insegna del maltempo: molte nuvole con piogge e acquazzoni diffusi, localmente più intensi sulle isole maggiori. Precipitazioni in graduale esaurimento tra la serata e la notte. Temperature minime e massime in locale diminuzione.

La svolta meteo da lunedì 22 maggio

Secondo gli esperti meteo, da lunedì 22 maggio il tempo migliorerà ovunque, grazie all'arrivo di un anticiclone che porterà tempo dal sapore estivo con temperature al nord fino a 30 gradi. Al nord splenderà il sole pur con possibili temporali su Alpi e Prealpi. Tempo instabile al pomeriggio anche sulle regioni centrali, e pure al sud le piogge insisteranno nelle ore pomeridiane. Il caldo quindi non sarà sempre accompagnato da tempo asciutto, per ora.