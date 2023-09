Allerta meteo: forti temporali in arrivo oggi e domani, le regioni a rischio

Pioggia e temperature in calo: la seconda metà della settimana sul fronte meteo è caratterizzata dal maltempo per colpa di due perturbazioni ravvicinate. In particolare per oggi, giovedì 21 settembre, sei regioni rischiano più di altre e per le quali è stata diramata l'allerta gialla. Vediamo cosa ci attende nelle prossime ore.

Per la giornata di oggi, giovedì 21 settembre 2023, la Protezione civile ha diramato un avviso con allerta gialla per rischio temporali che interessa: Lazio:, Liguria, Sardegna, Toscana e Umbria. Allerta gialla per rischio idrogeologico su Lombardia e Toscana.

In particolare, per l'allerta meteo gialla nel Lazio è stato rinviato il test di IT-alert, in corso ormai da mesi sul territorio nazionale per verificare la bontà del sistema di allerta dei cittadini in caso di emergenze e gestito dalla stessa Protezione civile.

Gli esperti di 3bmeteo spiegano che il maltempo arriva in Italia come conseguenza dei movimenti dell'uragano Lee su New England e Canada occidentale. Lee, trasformatosi in ciclone extra tropicale, si trova nei pressi della Scozia e assieme alla tempesta Jan che ha portato alluvioni sull'Europa occidentale, costituisce una grande depressione con impatto significativo fin sull'Europa meridionale. In cosa si traduce per noi italiani? Tempo a tratti instabile giovedì e tempo perturbato venerdì.

Nella giornata di giovedì l'instabilità interesserà prevalentemente le regioni tirreniche dalla Liguria alla Campania e buona parte del Nord. Venerdì sono attesi i primi forti temporali già nella notte al Nordovest. Per via dei contrasti termici, i fenomeni potranno essere intensi e localmente anche a carattere di nubifragio.

Oltre alla pioggia avremo un aumento della ventilazione meridionale. Temperature in calo Centro Nord. Al Sud invece farà ancora molto caldo, ma sta per finire. Secondo gli esperti è in arrivo un vortice di bassa pressione.

