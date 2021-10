Maltempo: allerta rossa oggi in Sicilia e Calabria, le previsioni

Quella di oggi martedì 26 ottobre sarà un’altra giornata difficile per il Sud Italia, dove il maltempo non accenna a diminuire. Dopo i giorni scorsi in cui il ciclone si era abbattuto su Sicilia e Calabria, uccidendo anche un uomo , oggi sarà un'altra giornata complessa per le due regioni: pioggia e vento forte spaventano molto perché, negli ultimi due giorni, è caduta la quantità d’acqua che di solito piove in sei mesi.

Maltempo oggi 26 ottobre in Sicilia

Sono previsti violenti temporali e venti di burrasca, che riguarderanno soprattutto le zone orientali dell'isola. Le precipitazioni saranno pesanti e destano preoccupazione per eventuali criticità idrogeologiche. Sulle coste arriveranno forti venti per cui si attendono forti mareggiate. In numerosi comuni, stop alle lezioni e scuole chiuse. Problemi per diverse arterie stradali, con interventi sulla statale 385 “Di Palagonia” all'altezza di Lentini e la statale 194 “Ragusana. Centinaia gli interventi di forze dell'ordine e vigili del fuoco per soccorrere famiglie rimaste isolate e automobilisti in panne. Le previsioni fanno riferimento anche a grandinate, con fulmini e violente raffiche di vento. Nell’isola sarà sicuramente la parte orientale quella più attenzionata, mentre nel resto della Sicilia, allerta arancione, con un livello di rischio inferiore.

Maltempo oggi 26 ottobre in Calabria

Quadro complesso anche in Calabria, dove "si prevedono precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici". Anche qui attenzione alle coste, dove le mareggiate saranno molto forti e si temono allagamenti e disagi, tanto che il Comune di Catanzaro ha prorogato ad oggi l'ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli impianti sportivi. Dove non è in vigore l'allerta rossa, scattano nella regione allerta arancione e gialla.

Quest'ultima è stata decretata anche per altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise, gran parte del Lazio.