Maltempo, è una domenica di allerta per forti temporali: le regioni colpite

Una perturbazione arrivata dall’Europa occidentale ha portato un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul nord-ovest, in estensione al resto del nord e a parte del centro peninsulare. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta meteo 26 settembre 2021

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, oggi domenica 26 settembre, in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e, successivamente, anche a Umbria e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per tutta la domenica 26 settembre, allerta arancione per rischio temporali su ampi settori dell’Emilia Romagna e della Liguria. Allerta gialla in Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Marche, nonché sui restanti settori di Liguria ed Emilia-Romagna.

In Liguria piogge e temporali si concentrano soprattutto sul Genovese orientale. Sulle zone dell'entroterra gli accumuli pluviometrici sfiorano ormai i 100mm nel corso del mattino. Contemporaneamente rovesci e temporali hanno raggiunto tutta la Lombardia e l'ovest dell'Emilia, mentre dalla Francia la parte più attiva del fronte sta per raggiungere le Alpi occidentali.