Allerta meteo, arrivano forti temporali: le regioni in cui fare attenzione oggi

Allerta gialla oggi in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. Temporali in arrivo in quattro regioni al Nord. Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico che riguarda alcuni settori. Il maltempo è già arrivato su parte della penisola con forti temporali e grandinate e almeno fino a venerdì l’atmosfera rimarrà instabile per l’arrivo di precipitazioni di forte intensità, specialmente al Nord, ma anche su parte del Centro.

Allerta meteo gialla 28 luglio 2022

Le regioni a rischio:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Il caldo sta mollando la presa. L'anticiclone ormai non è più forte come nei giorni scorsi. Tra oggi e domani nel Nord Italia terminerà la tregua dalla morsa del caldo, che al Centro e al Sud non ha mai dato tregua in realtà da settimane e settimane. Oggi le città da bollino rosso scendono a 10; domani a 8. L'ultimo weekend di luglio sarà caratterizzato da clima via via meno caldo anche al Sud e dal transito di qualche temporale.

Le previsioni per il weekend 30-31-luglio

La giornata di sabato, secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, inizierà con una instabilità residua sulle regioni settentrionali, segnatamente Nordest ed Emilia Romagna con qualche temporale che dovrebbe estinguersi entro la mattinata e non risultare nel complesso intenso. Le condizioni di instabilità saranno più presenti invece sulle regioni centrali ma prevalentemente tra Appennino e Adriatico, qui è atteso il transito di qualche temporale fino alle ore centrali in assorbimento poi verso sera e localmente anche intenso. Poco interessato il Sud, anche se qualche isolato temporale potrà transitare nel pomeriggio tra il Molise, la Puglia settentrionale e l'Appennino Campano-Lucano. Anche qui eventuali fenomeni si assorbiranno entro sera. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo al Nord ma con massime che potranno ancora raggiungere localmente i 33/34°C seppur non in modo diffuso. Saranno in calo anche al Centro soprattutto lato adriatico dove non supereranno i 28°C mentre sulla fascia tirrenica potranno raggiungere i 32/33°C pur se non diffusamente. Calo termico anche al Sud ma solo in Campania, Molise e alta Puglia. Sul resto del settore farà ancora molto caldo con punte di 38°C su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Domenica sarà caratterizzata da una sostanziale stabilità con sole prevalente al Centro Nord. Solo nelle ore centrali della giornata e a carattere molto isolato si potranno sviluppare degli ammassi cumuliformi sulle Alpi e sull'Appennino con qualche breve scroscio di pioggia. Una maggiore variabilità sarà invece presente al Sud con qualche breve piovasco o temporale al mattino tra Molise e Puglia e poi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. In serata tempo poco nuvoloso ovunque. Le temperature saranno in lieve calo al Nord, con massime non oltre i 28/30°C, punte occasionali di 32°C. Un lieve aumento è previsto al Centro per venti favonici ma sarà caldo asciutto, le massime potranno raggiungere sull'area tirrenica anche i 36°C. Temperature in calo infine anche al Sud, solo sulla Sicilia si potranno toccare punte di 34/36°C, altrove non so dovrebbe andare oltre i 31/33°C.