Allerta meteo oggi: intenso maltempo, le previsioni

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, con temporali in particolare al Centro e al Sud. Oggi allerta gialla in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Allerta arancione per mareggiate e vento forte sulle coste toscane, con scuole chiuse nel Livornese.

Un netto peggioramento del tempo dunque, dalle prime ore della giornata di oggi, martedì 28 novembre. La perturbazione si muove rapidamente sulla Penisola con fenomeni localmente intensi e anche a sfondo temporalesco. Temperature però più elevate rispetto ai giorni scorsi, il che consentirà alla neve di cadere solo localmente a quote collinari sulle Alpi mentre in Appennino cadrà solo a quote di medio alta montagna.

Le previsioni meteo per le prossime ore

Al Nord oggi, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, rapido passaggio instabile nelle prime ore della notte con qualche piovasco più probabile tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto in rapida dissipazione in mattinata. Neve sulle Alpi confinali dai 1000/1400m dei settori occidentali ai 500/600m di quelli orientali.

Al Centro, diffuso maltempo fin dalle prime ore di oggi con piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco sui versanti tirrenici con neve in Appennino dai 1200/1700m. In mattinata rapido miglioramento su Toscana e Marche, ancora a tratti instabile altrove in miglioramento dal pomeriggio a iniziare dall'alto Lazio e l'Umbria.

Al Sud, instabile perturbato sin dalle prime ore della notte con rovesci e temporali sulle regioni tirreniche in graduale propagazione ma in forma meno intensa al settore adriatico e ionico. Rapido miglioramento in mattinata sulla Sardegna e sull'alta Campania, resiste una moderata instabilità altrove specie sull'area tirrenica tra bassa Campania e Calabria con rovesci e locali temporali in attenuazione tra il pomeriggio e la sera. Temperature in aumento al Centro-Sud. Venti forti occidentali o sud occidentali con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.

