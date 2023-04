Allerta meteo arancione e gialla oggi: forti temporali, le regioni colpite

La settimana inizia con l'allerta meteo. Nelle prossime ore sono attesi piogge e temporali, anche abbondanti, su varie regioni. Dalle prime ore di oggi, inoltre, previsti venti forti su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici, e mareggiate lungo le coste esposte.

Confermato anche l'arrivo del freddo con rischio gelate anche in pianura al centro-nord tra martedì e venerdì (soprattutto nelle giornate di mercoledì-giovedì). Al sud l'azione del vento e delle nubi dovrebbe ridurre il rischio. Nevicherà a quote medio-basse sull'appennino centro-meridionale. Da domani una nuova irruzione di aria fredda dalle latitudini artiche verso il Mediterraneo centrale e l'Italia caratterizzerà buona parte della settimana che ci porterà verso la Pasqua. Lo farà mantenendo le temperature inferiori alla media e generando situazioni di instabilità soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud, seppur temporaneamente influenzando anche parte del nord Italia. Ma partiamo dall'allerta meteo di oggi 3 aprile.

Allerta meteo lunedì 3 aprile

Una struttura depressionaria centrata sulla Sardegna si muoverà, nel corso delle prossime ore, verso la Sicilia determinando un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Isola e sulla Calabria. Contestualmente assisteremo a una intensificazione della ventilazione settentrionale su gran parte dell'Italia che rinforzerà, fino a burrasca forte, specie lungo le coste e sui settori appenninici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dalle prime ore di oggi, lunedì 3 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dal primo mattino di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie settori settentrionali dell'isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, è stata valutata allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia e allerta gialla sul restante territorio delle due regioni. Valutata inoltre allerta gialla in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del dipartimento della protezione civile.