Meteo: allerta gialla oggi e nuovi temporali in arrivo

È in arrivo sull'Italia una serie di fronti perturbati, che dalle prossime ore porteranno un nuovo peggioramento meteo con temporali e grandine. Allerta gialla per il maltempo oggi in Emilia-Romagna. Per la giornata di martedì 30 agosto sono infatti previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità sull’intera regione, con possibili effetti e danni associati.

Confermata dunque una nuova fase di instabilità, anche perturbata, negli ultimi due giorni di agosto, 30 e 31, e anche il 1° giorno di settembre con strascichi importanti anche per i giorni 2 e 3 seppur non ovunque. Ma ecco che cosa succederà secondo le previsioni di 3bmeteo.com: l'anticiclone posizionato sull'estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia spingerà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents verso il cuore dell'Europa scorrendo da nordest verso sudovest. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell'anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell'Europa centrale.

Anche l'Italia subirà le conseguenze di questa azione con i primi temporali attesi già nella giornata di martedì al nord e su parte del Centro e poi con un fronte temporalesco molto lento che ci attraverserà praticamente da nord a sud tra il 31 e il 1 di settembre. I contrasti saranno elevati e i fenomeni intensi con nuove probabili grandinate e colpi di vento.