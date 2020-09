Temporali e piogge in arrivo: è allerta meteo

Maltempo, piogge e temporali su gran parte dell'Italia in queste ore. E temperature in calo (soprattutto al centro-nord). Flussi occidentali in quota continuano ad interessare gran parte dell’area mediterranea centro-occidentale, favorendo l’instaurarsi di una fase di spiccata instabilità atmosferica che determina una sequenza di impulsi temporaleschi sulle nostre regioni centro-settentrionali e sulla Puglia.

L'allerta meteo della Protezione Civile

E sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito ed estende quelli diffusi nei giorni precedenti. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 22 settembre, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Umbria. Sono attese inoltre precipitazioni sulla Liguria e sulla Puglia centro-meridionale.

Dalle prime ore di domani, mercoledì 23 settembre, le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, persisteranno su Lombardia e Toscana. L’avviso prevede, inoltre, dalle prime ore di domani, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sull’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi, martedì 22 settembre, e di domani, mercoledì 23 settembre, allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, nell’area del nodo idraulico di Milano. Domani valutata, inoltre, allerta gialla in Lombardia, nel Veneto meridionale, sulla Liguria centrale e di Levante, sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna, su gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio e su alcuni settori di Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.