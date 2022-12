Meteo, allerta arancione oggi: poi neve in pianura la prossima settimana

Fine settimana all'insegna del maltempo quasi ovunque, secondo le previsioni, con forti precipitazioni e nubifragi. La protezione civile, già dalla serata di ieri, ha emesso un allerta pioggia e temporali su Sardegna e centro Italia, in estensione nella giornata di oggi in direzione sud. Da mezzanotte, sull'isola di Ischia è scattata una allerta arancione, concentrata sulle zone già colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Nuove evacuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Bolzano per il freddo. Per la prossima settimana previsti neve e un ulteriore calo delle temperature.

Allerta arancione: tanta pioggia

Piove già da ore su alcune regioni, con precipitazioni localmente abbondanti. L'avviso della protezione civile prevede, dalla serata di ieri, venerdì 9 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione dalle prime ore di oggi a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per tutto sabato 10 dicembre, allerta arancione sull'Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e su restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.

Neve anche in pianura la prossima settimana

La prossima settimana un'irruzione di aria fredda continentale interesserà gran parte del Centro Nord. Potrebbe nevicare anche in pianura. In montagna invece la neve caduta nelle ultime 12 ore in alcune zone del Piemonte supera anche il mezzo metro.

Considerando l'evoluzione della perturbazione, secondo gli esperti di 3bmeteo.com la regione più esposta alle nevicate in pianura da lunedì in poi potrebbe essere l'Emilia Romagna e quindi la neve potrebbe cadere a Bologna, Modena, Parma. Fiocchi non sarebbero comunque esclusi anche a Piacenza, nel Pavese, nel mantovano e sul Ferrarese come anche nel Veronese.