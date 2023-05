Allerta meteo oggi, arrivano forti temporali (per giorni): le regioni colpite e le previsioni

Una forte perturbazione è in arrivo sull'Italia: un vortice di bassa pressione molto profondo, situazionale anomala per metà maggio. Tra oggi e giovedì previste precipitazioni molto abbondanti, prima al sud e sul medio versante adriatico, poi martedì-mercoledì su quasi tutta Italia, ma soprattutto su Emilia-Romagna, Appennino settentrionale, Calabria e Marche. Pioverà in maniera significativa e soprattutto tornerà a piovere su zone già interessate da nubifragi e alluvione.

Tanta pioggia, "troppa" secondo vari esperti. Nell'immagine seguente le zone in cui pioverà di più fino a venerdì. Occhio dunque alle allerte meteo delle fonti istituzionali. Scuole chiuse oggi a Palermo, Trapani, Agrigento e altri comuni.

Allerta meteo oggi: le regioni coinvolte

Oggi allerta rossa in Sicilia e arancione in Emilia Romagna. Gialla in altre sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Un profondo minimo depressionario, in formazione tra la Tunisia e il mar Libico, tende a muoversi rapidamente verso lo Stretto di Sicilia, andando a interessare lunedì la Sicilia con piogge e temporali intensi, specie sui settori occidentali. Nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno su gran parte dell’Italia meridionale, accompagnati anche da un deciso rinforzo della ventilazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede, dalle prime ore di lunedì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie settori occidentali, dove sono attese cumulate anche rilevanti, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata, inoltre, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sicilia, in successiva rotazione dai quadranti meridionali ed estensione a Calabria, Basilicata e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 15 maggio, allerta rossa e allerta arancione su parte della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta arancione su settori dell’Emilia-Romagna e allerta gialla sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, parte di Emilia-Romagna, Calabria e sui restanti settori della Sicilia.

Le previsioni meteo per la settimana

Già oggi, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, comincerà a scavarsi un profondo minimo di bassa pressione sul Mediterraneo, tra la Tunisia e la Sicilia. Con il passare delle ore si creerà un vortice sempre più profondo che evolverà in giornata in un vero e proprio ciclone mediterraneo. Dopo il centro, martedì la perturbazione raggiungerà anche le regioni settentrionali, coinvolgendo più direttamente l'Emilia Romagna, dove darà luogo ancora una volta a condizioni di marcato maltempo, con piogge che proseguiranno anche nella giornata di mercoledì.

METEO LUNEDÌ. Al Nord tempo in gran parte soleggiato, salvo dal pomeriggio un po' di variabilità sui settori montuosi con qualche rovescio o temporale su Prealpi lombardo-venete, Piemonte occidentale, entroterra ligure e Appennino Emiliano. Al Centro inizialmente soleggiato salvo addensamenti e qualche pioggia in Abruzzo, specie meridionale. In giornata piogge in intensificazione in Abruzzo e in estensione a basso Lazio e basse Marche, poi entro sera anche al resto del Lazio e delle Marche, Umbria e bassa Toscana, con fenomeni che diverranno anche intensi sul versante adriatico. Al Sud maltempo sin dal mattino su quasi tutte le regioni ad eccezione della Calabria ionica e del Salento. Piogge anche intense su Sicilia, specie occidentale, alta Calabria, Campania, Basilicata e alta Puglia, in attenuazione nel corso della giornata a partire dal tacco dello Stivale, con schiarite in arrivo sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale. Proseguono piogge e temporali anche violenti sulla Sicilia occidentale fino a sera. In Sardegna in gran parte soleggiato, salvo temporanea variabilità sul versante tirrenico. Temperature in aumento al Nord e sulle regioni tirreniche.

METEO MARTEDÌ. Al Nord piogge e rovesci che diverranno anche forti sull'Emilia Romagna con possibili episodi violenti e a carattere di nubifragio nel corso della giornata, piogge in intensificazione su Veneto e Friuli VG, in estensione a Trentino, alto Adige e Lombardia nel corso della giornata, entro sera anche a Piemonte orientale e Levate Ligure, seppur più attenuate. Al Centro diffusa instabilità già dal mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie sulle Marche dove saranno possibili episodi violenti e a carattere di nubifragio, dal pomeriggio anche su bassa Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo interno, in graduale attenuazione in serata. Al Sud al mattino piogge e temporali anche forti su Sicilia, Calabria tirrenica e Campania, variabilità altrove con maggiori schiarite in puglia. In giornata insistono piogge e rovesci anche intensi e temporaleschi su alta Calabria tirrenica e Campania, spiccata variabilità altrove con piovaschi intermittenti, più frequenti in Sicilia. In Sardegna qualche rovescio sulle aree settentrionali e sul versante tirrenico. Temperature in diminuzione. Venti forti.

METEO MERCOLEDÌ. Ancora instabilità diffusa sulle regioni centrali, specie adriatiche, e sull'Emilia Romagna, con piogge e rovesci anche temporaleschi, qualche pioggia anche sul resto del Nord, specie sul Triveneto. Instabile anche sul Sud peninsulare con temporali su medio-alta Puglia, Campania e alta Calabria tirrenica, ma con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata.