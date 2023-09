Allerta meteo oggi, poi weekend di temporali: le regioni colpite (ma non è vero autunno, sorprese in vista)

La prima perturbazione autunnale è arrivata sull'Italia. Rovesci e temporali attraverseranno la penisola fino a martedì, interessando prima il centro nord e poi anche il sud. Il maltempo domina oggi sull'Italia - con pioggia, vento e grandine - e la giornata di venerdì 22 settembre è segnata dall'allerta meteo arancione in Lombardia e allerta gialla su altre 11 regioni per pioggia e vento che lasceranno il segno da Nord al Centro. L'elenco comprende Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A Milano il centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare tutti gli eventuali interventi per le criticità in città.

Allerta meteo venerdì 22 settembre

Dal mattino di oggi, venerdì 22 settembre, secondo le previsioni di 3bmeteo.com dobbiamo attenderci rovesci diffusi su levante ligure, medio alta Lombardia, Trentino Alto Adige, medio alto Veneto e Friuli: temporali localmente di forte intensità, mentre fenomeni generalmente meno intensi sull'Emilia Romagna, salvo che a ridosso dell'Appennino lato tirrenico dove potrebbero essere abbondanti. Maggiore variabilità sul Piemonte e sul ponente ligure con fenomeni più episodici. Tra il pomeriggio e la sera fenomeni in intensificazione, occhi puntati sulla Toscana con temporali anche forti e a carattere di nubifragio.

Meteo sabato 23 settembre e domenica 24 settembre

Cosa dobbiamo attenderci poi per il weekend 23-24 settembre, il primo d'autunno? Ci saranno condizioni di maltempo, stavolta non per una perturbazione atlantica ma per un vortice di bassa pressione che si isolerà proprio sull'Italia. Temporali e meteo instabile.

Sabato 23 settembre al nord tempo instabile tra Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con rovesci e schiarite. I fenomeni potrebbero assumere carattere intenso sul Friuli, il basso Veneto e la Romagna nelle ore serali. Al centro, tempo perturbato su bassa Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo con fenomeni a sfondo temporalesco e localmente anche a carattere di nubifragio. Migliora entro il tardo mattino sulla Toscana ed entro sera anche sul Lazio e l'Umbria. Al sud, forti temporali e nubifragi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Forti temporali possibili sabato anche sulla Sicilia occidentale.

Domenica 24 settembre al nord una residua instabilità, al mattino, su basso Veneto e Romagna con qualche ultimo piovasco. Soleggiato altrove. Nel corso della giornata ulteriore miglioramento a est con poche nubi e nessun fenomeno. Al centro, rovesci e locali temporali su Marche, Abruzzo e localmente anche in Umbria. Ampie aperture sulla Toscana e sul Lazio pur con rischio di rovesci dal pomeriggio sul Lazio meridionale e interno. Isolati temporali su Molise, Campania, Puglia settentrionale e Basilicata.

Ma ci possono essere sorprese la prossima settimana

Le temperature nel corso del weekend saranno ovunque in diminuzione. Ma attenzione: l'autunno, calendario a parte, potrebbe non essere ancora davvero iniziato. Da martedì in poi "la tendenza successiva è ancora incerta, da qui il "nì" su un vero e proprio cambio di stagione da me espresso alcuni giorni fa. Ad oggi continua ad essere più probabile un nuovo rinforzo anticiclonico con temperature su valori al di sopra delle medie di fine settembre", avverte il meteorologo del Cnr Giulio Betti su Twitter.