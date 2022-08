Allerta gialla oggi in cinque regioni: "Temporali intensi e improvvisi"

Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia in allerta gialla. Il maltempo non offre tregue in questa estate "estrema" dal punto di vista meteo. Interessate dalla possibilità di forti rovesci e grandinate le zone interne e montuose. Ancora piogge e temporali al Sud, secondo il dipartimento della Protezione civile, che avverte: i temporali sono fenomeni intensi e veloci; la localizzazione e la tempistica di questi eventi, nella maggior parte dei casi, è impossibile da determinare nel dettaglio con un grande anticipo.

Allerta meteo 11 agosto

Secondo le previsioni, una depressione centrata sull'est Europa determina condizioni di instabilità anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni meridionali, con rovesci e temporali pomeridiani sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Per questo l'avviso prevede nelle ore centrali della giornata di domani, rovesci e temporali sparsi, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Dove potrebbe piovere oggi:

Intanto in Irpinia si continua a spalare dopo il fiume di fango che in seguito alle forti piogge ha invaso le strade trascinando numerose auto in sosta. Secondo World Meteorological Organization a livello globale abbiamo avuto il terzo luglio più caldo mai registrato, con intense ondate di calore che hanno colpito parti d'Europa. Luglio 2022 è stato anche più secco della media.

Le vittime delle forti piogge di questa settimana sono salite a 11 in Corea del Sud e altre otto persone sono disperse. Lo hanno fatto sapere i funzionari coreani secondo l'agenzia Yonhap. Dei morti, sei erano a Seoul, tre nella provincia di Gyeonggi e due nella provincia di Gangwon, mentre tre degli otto dispersi provenivano da Seoul, secondo i dati del quartier generale delle contromisure di sicurezza e disastri centrali. Un totale di 3.775 case ed edifici sono stati allagati, la maggior parte a Seoul.