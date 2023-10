Diramata l'allerta meteo: ecco la prima tempesta d'autunno sull'Italia

Con quasi un mese di ritardo rispetto al consueto "cambio di stagione" è in arrivo sull'Italia la prima perturbazione dal sapore puramente autunnale. "Una depressione molto intensa che segna l'inizio dell'autunno" spiega a Today.it Giulio Betti meteorologo e climatologo del Cnr. "È il primo vero cambio di circolazione atmosferica con uno sbilanciamento delle correnti fredde". In pratica da domani giovedì 19 ottobre l'Italia si troverà spaccata in due con precipitazioni anche molto forti al Nord e temperature ancora "estive" in buona parte del Centro Sud.

"Un effetto del richiamo di aria calda portato dall'avvicinarsi alla nostra penisola della depressione di origine atlantica che innescherà correnti di scirocco molto calde. Domani si avranno punte di 30 gradi sulle regioni del Centro Sud, in particolare sulla Sicilia e sulle regioni Adriatiche" spiega Betti. Dal canto opposto tuttavia le ultime previsioni meteo indicano come le perturbazioni scaricheranno ingenti quantità di pioggia sul Nord Ovest.

Qui troveranno terreni molto induriti da una siccità che si presenta non troppo dissimile dal 2022. "Ci vogliono mesi per non dire anni di piogge per riportare alla normalità le falde acquifere prosciugate da quasi tre anni di siccità" spiega Betti. Il problema è che le piogge si scaricheranno su terreni molto induriti, quasi incapaci di assorbire l'acqua e questo porterà a locali allagamenti.

Madame Siccità, la subdola (thread).

Le foto mostrano la situazione al 17 ottobre in una zona collinare ad est di Firenze. Un'area molto piovosa e prossima all'Appennino. Aridità superficiale evidente (erba e arbusti secchi, defogliazione da stress idrico) e falde basse. 1/n pic.twitter.com/sDab59AwEw — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) October 17, 2023

Allerta meteo, le previsioni per le prossime ore

Al contempo avremo acqua alta a Venezia con una probabile attivazione del sistema di paratie mobili Mose.

Previste giornate fortemente ventilate, sopratutto tra venerdì e sabato quando sull'Italia soffieranno venti di libeccio e scirocco significativi per via dell'alto differenziale tra il Nord e il Sud del Paese.

Dalle ultime previsioni meteo è pertanto stata diffusa una allerta meteo di colore arancione su Toscana e Liguria, in estensione all'Emilia, e da venerdì a Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.