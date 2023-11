Allerta rossa per il ciclone: scuole chiuse e incubo trasporti

Primi giorni di novembre all’insegna del maltempo un po’ in tutta Italia, con piogge, raffiche di vento e forti temporali soprattutto al Nord, dove è arrivata anche la neve. A causa del passaggio sulla nostra Penisola di una perturbazione atlantica che ha fatto molti danni e persino vittime tra Gran Bretagna, Francia e Belgio, molti sindaci hanno deciso di chiudere preventivamente le scuole anche per la giornata di venerdì 3 novembre.

Scuole chiuse il 3 novembre 2023

In Friuli Venezia Giulia, Toscana e Liguria alcuni sindaci hanno deciso di fermare le lezioni anche per la giornata di venerdì 3 novembre. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici e interrotti i mezzi di trasporto regionale in tutti i comuni che ricadono nelle zone di allerta rossa del Friuli Venezia Giulia.

In Campania a Napoli scatta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche private. Chiusi anche parchi e cimiteri. "Le generali condizioni del tempo previste appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti" si legge nell'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi.

Si va verso la chiusura delle scuole anche in alcune province del Veneto, Treviso e Belluno ma anche Vicenza e Verona. Disposta la chiusura anticipata delle scuole di Feltre, nel Bellunese, dalla sindaca Viviana Fusaro "a tutela dell'incolumità di alunni e insegnanti che per evitare disagi alla circolazione".

Previsioni meteo venerdì 3 novembre

L'intensa perturbazione si sposterà verso il Centro-Sud Italia, segnalano gli esperti di 3bmeteo. Il tempo sarà quindi in graduale miglioramento al Nord, anche se si prevedono piogge e rovesci al mattino su est Lombardia e Triveneto, con neve sulle Alpi. Previsti temporali, anche forti, al Centro nella notte mentre al Sud previste piogge e temporali sin dal mattino. Temperature in calo al Centro-Sud, in lieve rialzo al Nord.

Venerdì 3 novembre allerta rossa in Friuli Venezia Giulia e arancione in alcune parti del Trentino, della Toscana, della Campania e del Molise. Gialla invece a Milano e in alcuni comuni della Sardegna dove si prevedono mari molto mossi con onde anche di 7 metri nell'oristanese.

