Allerta meteo arancione, forti temporali: la mappa della pioggia, ecco le zone a rischio

L'estate va in soffitta, almeno per 48 ore. Prosegue l'improvvisa, ma ampiamente preannunciata, ondata di maltempo sul Nord dell'Italia. La protezione civile ha diramato per la giornata di oggi, domenica 27 agosto, allerta arancione per i forti temporali previsti su Lombardia e Liguria. I fenomeni, che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, tenderanno progressivamente a estendersi verso Est raggiungendo il Friuli Venezia Giulia nella serata. Proclamata invece allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su Valle d'Aosta, ampi settori del Piemonte, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto ed Emilia-Romagna occidentale. Il calo delle temperature sarà marcato in tutta Italia: termometri giù di almeno 10 gradi, quasi un anticipo d'autunno.

Allerta meteo oggi e domani: forte ondata di maltempo

Da oggi, domenica 27 agosto, parte col botto una fase molto perturbata sulla nostra penisola: "La prossima settimana, in particolare, vedrà il transito di due sistemi piuttosto intensi cui si assoceranno temporali, forti venti e mareggiate - fa sapere su X/Twitter il meteorologo del Cnrr/Lamma Giulio Betti - Un cambio drastico, rispetto al quale sarà necessario prestare attenzione e mantenersi informati. Sabato primi temporali, anche forti, su Alpi, Prealpi e alte pianure, soprattutto centro-occidentali. Tra domenica e lunedì temporali in transito al Nord e sulla Toscana. Tra lunedì e martedì - continua l'esperto - marcata instabilità su tutta Italia, ma soprattutto al centro-sud. Venti di burrasca (Maestrale, Libeccio, Ponente) in particolare sul medio e basso Tirreno e sulla Sardegna con mareggiate. Temperature in netto calo", conclude Betti.

Secondo le previsioni di Betti, oggi 27 agosto rovesci e temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi, Piemonte, Liguria, VDA, medio-alta Lombardia e alta Toscana. Fenomeni scarsi o assenti altrove. Venti di Scirocco. Molto caldo al Sud e sulla Sardegna. Punte di 40 °C su Puglia e Basilicata orientale.

Lunedì 28 agosto sarà invece, per distacco, la giornata più perturbata: rovesci e temporali diffusi al Nord e sulla Toscana, anche forti. Fenomeni sparsi sulle regole tirreniche peninsulari e sulla Sardegna. Temperature in netto calo, ultime punte di caldo su Puglia, Calabria Ionica, Sicilia e Basilicata orientale.

Previsioni pioggia e temporali domenica 27 agosto

Oggi transita così un nuovo fronte temporalesco. I fenomeni associati, fanno sapere gli esperti di 3bmeteo.com, risulteranno a tratti molto violenti, a causa dei forti contrasti termici che ancora una volta si creeranno tra l'aria calda preesistente e quella più fresca in arrivo. I suoi effetti si propagheranno in misura più attenuata verso est al Triveneto, verso sud alla Sardegna occidentale e all'alta Toscana in serata. Sul resto d'Italia invece proseguirà la stabilità anticiclonica con caldo sempre molto intenso, soprattutto al Sud.

Rovesci e temporali al Nordovest già segnalati sin dalle prime ore della giornata, anche forti e accompagnati da locali grandinate, nubifragi e improvvisi rinforzi del vento, con fenomeni che si estenderanno rapidamente dalle zone alpine occidentali a quelle orientali, a Liguria e alle pianure di alto Piemonte ed ovest Lombardia, in serata anche su centro-ovest Emilia e alto Veneto. Sempre in serata forti temporali su basso Piemonte, Levante Ligure e pianure lombarde. Fenomeni assenti invece in prossimità delle coste adriatiche settentrionali. Nubi in progressivo aumento anche sulle regioni centrali, inizialmente alte e stratificate, ma in ispessimento in Toscana e associate a qualche rovescio o temporale tra il pomeriggio e la sera sul settore settentrionale. Nuvolosità in graduale ispessimento anche in Sardegna, con qualche rovescio o temporale in arrivo in serata sul versante occidentale. Sulle regioni meridionali permarranno condizioni di stabilità con tempo soleggiato. Temperature in calo al Centro-Nord, anche sensibile nei massimi al Nordovest; stabili o in lieve ulteriore aumento al Sud con caldo intenso e picchi di 40°C sul Tavoliere.

Chiusi i parchi a Milano, massima attenzione

A causa dell'allerta meteo il Comune di Milano ha deciso di tenere chiusi i parchi recintati. Ieri alberi caduti e tetti volati via nel capoluogo lombardo per le forti piogge. Alcuni grandi parchi, come il Sempione e il Montanelli, avevano riaperto sabato dopo i danni subiti dal nubifragio del 25 luglio. Sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro, la situazione viene monitorata con la massima attenzione.

Previsioni Italia lunedì 28 agosto e tendenza fino a mercoledì 30 agosto

I meteorologi di 3bmeteo.com avvertono: lunedì sono attese condizioni di marcata instabilità sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche forti, locali nubifragi e grandinate. Le zone in cui si potranno avere i fenomeni più intensi saranno il Nordovest e i settori a nord del Po, dove gli accumuli pluviometrici potranno localmente avvicinarsi ai 100mm nell'arco delle 24 ore. Piogge e temporali impegneranno anche le regioni centrali, specie tirreniche e soprattutto la Toscana, dove i fenomeni potranno risultare localmente violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento, con qualche rovescio più attenuato che potrà estendersi fino al settore basso tirrenico.

Resiste "alla grande" invece, per ora, l'estate calda e serena nelle regioni adriatiche centro-meridionali e l'estremo Sud, dove prevarrà il sole anche oggi e domani.

Continua a leggere su Today.it...