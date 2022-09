Maltempo, allerta meteo arancione e gialla: le regioni a rischio

Una nuova ondata di maltempo sta per investire l'Italia, con rovesci e temporali diffusi in diverse regioni. Nelle prossime ore, lo scontro tra l'anticiclone africano e le correnti gelide provenienti dal Nord Europa determinerà condizioni di spiccata instabilità, specie sulle regioni Centro-Settentrionali, con fenomeni anche di forte intensità. Per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta meteo arancione per rischio temporali su gran parte di Toscana e Umbria e una allerta gialla su nove regioni: Lazio, Molise, gran parte di Abruzzo e parte di Lombardia, Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Allerta maltempo giovedì 15 settembre

Per la giornata di oggi, giovedì 15 settembre 2022, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale,in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. I temporali arriveranno anche su Marche e Umbria, coinvolgendo per estensione anche alcune aree del Lazio. L’avviso prevede, inoltre, venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Marche ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Le previsioni indicano al Nord nubi compatte su aree alpine e prealpine, levante ligure ed appennino emiliano-romagnolo con piogge e locali temporali ma in attuazione dal pomeriggio salvo persistenze su levante ligure, Alpi e Prealpi nordorientali. Al Centro molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con fenomeni un po' ovunque, intensi fino al pomeriggio su toscana ed Umbria, in estensione su Lazio, dove in serata i fenomeni saranno localmente molto intensi. Al Sud estese innocue velature salvo nuvolosità compatta su Campania, Molise e Puglia garganica con fenomeni sparsi al mattino.

Allerta meteo 15 settembre: le zone a rischio

Ecco i dettagli dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Umbria: Alto Tevere

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Valtiberina, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-1, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: