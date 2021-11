Meteo: le regioni in allerta oggi e la prima proiezione per il Ponte dell'Immacolata

Continua il maltempo, specie al Centro-Sud. L`ampia area di bassa pressione nord-europea, alimentata da aria artica, non accenna ad indebolirsi e, dalla serata odierna, consentirà l`attivazione di un nuovo impulso perturbato che interesserà gran parte delle nostre regioni centro meridionali, con un deciso rinforzo della ventilazione sulle due isole maggiori e sulle aree ioniche, precipitazioni nevose a quote collinari al centro e piogge sulle zone tirreniche meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti.

Allerta meteo oggi 29 novembre 2021

L'avviso prevede venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, in rapida estensione anche a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni nevose mediamente al di sopra dei 700-900 metri su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise, in temporaneo abbassamento fino a 600 metri, specialmente nella prima parte della giornata di oggi, con apporti al suolo da deboli a moderati. Continueranno le precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori tirrenici. Si segnalano, infine, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi lunedì 29 novembre, allerta arancione sulla Campania tirrenica e su buona parte della Calabria occidentale. Allerta gialla in Sicilia, sulla Sardegna centro-occidentale, in Basilicata, sui restanti settori di Campania e Calabria, su tutto il territorio di Lazio, Molise ed Umbria e in Abruzzo.

Meteo: la prima proiezione per l'Immacolata

Secondo le ultime proeizioni del modello europeo, si palesano secondo 3bmeteo.com anomalie di geopotenziali negative sul Nord Europa e in genere oltre il Circolo Polare Artico, contestualmente ad anomalie positive sull'Atlantico. Tradotto: verso il Ponte dell'Immacolata potremmo assistere ad un rinforzo del vortice polare con variabilità atlantica sull'Italia associata a passaggi piovosi da nordovest verso Sudest alternati a momenti asciutti. Altresì possibile la frequente presenza di basse pressioni sul Mediterraneo meridionale con piovosità sopra la media al Sud. Temperature in genere in linea con le medie del periodo.