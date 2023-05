Una breve tregua, poi nel weekend un altro vortice. Prorogata l'allerta meteo

Qualche ora di tregua, poi l'acqua ricomincerà a cadere. Speriamo in maniera meno copiosa rispetto alle ultime ore. Ma il peggioramento è stato confermato. Già il prossimo fine settimana un nuovo ciclone porterà nuove precipitazioni, a tratti anche intense, su buona parte della penisola. Prima di allora però ci sarà una breve fase meno instabile.

Prorogata l'allerta meteo in Emilia Romagna

Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci da qui alla fine della settimana. Iniziamo ovviamente dall'Emilia Romagna, messa in ginocchio dai fenomeni intensi dei giorni scorsi. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo, valido 24 ore e per tutta la giornata del 18 maggio, specificando però giovedì "non sono previste piogge".

Tuttavia, si legge, "per le piogge elevate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione". In sostanza, quella di giovedì sarà un'altra giornata di allerta, su alcuni territori anche rossa, non per i temporali ma per possibili criticità idrauliche e idrogeologiche. Gli esperti hanno dunque deciso di prorogare fino alla mezzanotte del 19 maggio l'allerta rossa su tutta la Romagna, pianura bolognese e modenese, colline montane dell'Emilia centrale e bolognese, mentre sarà allerta arancione su pianura e costa ferrarese (vedi infografica in basso).

In particolare, spiegano dalla protezione civile, "sui bacini Romagnoli e affluenti di Reno, interessati da esondazioni e rotte, permangono condizioni di grave criticità, anche nel reticolo di bonifica. I nuovi colmi di piena provenienti da monte fanno prevedere livelli elevati sul fiume Reno a valle di Cento". La criticità idraulica rossa nella pianura modenese è invece "riferita alla propagazione della piena sul fiume Secchia" e "sul fiume Panaro si prevede una piena di criticità arancione".

Dal punto di vista della criticità idrogeologica, citiamo ancora dal bollettino, "saranno ancora possibili numerosi e diffusi dissesti nel settore centrale e orientale della regione, dove permarranno condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, e all'aggravamento delle numerosissime frane già attivatesi a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi". Insomma, a causa delle eccezionali precipitazioni di queste ore si temono frane e smottamenti. Un altro rischio da non sottovalutare è che il deflusso delle piene in mare possa provocare esondazioni di fiumi e canali alla foce.

Allerta gialla e arancione nelle Marche

Anche nelle Marche è stata valutata allerta gialla e arancione dalle 14 di oggi mercoledì 17 maggio alla mezzanotte di giovedì 18 maggio. Per quanto riguarda la giornata del 18 maggio l'allerta sarà arancione solo nel sud della Regione, mentre in tutti gli altri territori - tra cui quelli più colpiti dall'ultima ondata di maltempo - sarà gialla.

Dalle 14 di mercoledì, si legge sul sito della Regione, "è scattata l’allerta arancione nel sud delle Marche tra Macerata, Fermo ed Ascoli in previsione di possibili precipitazioni consistenti nel corso della notte. Nella restante parte del territorio si conferma l'allerta gialla ma la situazione nel nord della regione è in miglioramento".

L'assessore alla protezione civile, Stefano Aguzzi, ha spiegato così qual è la situazione: "Mentre migliorano le condizioni meteo nel nord delle Marche e proseguono gli interventi delle squadre operative della protezione civile, dei vigili del fuoco per far fronte ai tanti danni causati dal maltempo soprattutto tra Pesaro e Senigallia, manteniamo la massima allerta a sud dove le previsioni annunciano piogge abbondanti nella notte. Per questo motivo di concerto con il dirigente Stefoni dalle ore 18 saranno aperta la sala operativa integrata ad Ascoli e Fermo e i vigili del fuoco sono pronti a intervenire in aiuto in caso di necessità. Un ringraziamento particolare in queste ore va ai volontari che in ogni provincia si stanno adoperando a centinaia per aiutare i soccorsi".

Nonostante il miglioramento delle condizioni meteo, nelle province di Pesaro e Ancona si mantiene comunque l'allerta gialla in quanto territori sotto stress.

Il bollettino di allerta nel resto della penisola

Giovedì 18 maggio l'allerta riguarderà anche altre regioni. Il codice sarà arancione per rischio idraulico nella parte sud-orientale della Lombardia e dello stesso colore nell'area della Romagna-Toscana (Alto Mugello) per rischio idrogeologico-idraulico (vedi infografiche in basso).

È inoltre prevista allerta gialla per rischio idrogeologioi in Campania, Basilicata, Molise, Lazio, Abruzzo e parte della Toscana. L'allerta gialla per temporali invece interesserà solo il Molise e parte di Abruzzo e Basilicata.

In Campania la protezione civile ha prorogato il livello di allerta gialla per ulteriori 24 ore e fino alle 21 di giovedì. Si prevedono ancora "precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale", si legge nel bollettino. In particolare le precipitazioni potranno intensificarsi "nella parte centrale della giornata di giovedì 18 maggio".

Anche in assenza di precipitazioni saranno tuttavia "possibili scenari connessi al rischio idrogeologico come innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua derivanti dalla discesa delle acque da monte a valle e conseguenti inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale nonché caduta massi e frane". Insomma, anche in questi territori bisognerà prestare attenzione.

Una breve tregua, poi sabato ripartono le piogge

La buona notizia, come spiegavamo sopra, è che giovedì su buona parte dell'Italia il meteo sarà in miglioramento. Sulle zone alluvionate si prevedono "piogge in attenuazione" spiega su Twitter il meteorologo Giulio Betti, aggiungendo che "una finestra di complessiva stabilità è attesa tra il pomeriggio di oggi e il pomeriggio di venerdì".

Piogge in attenuazione sulle zone alluvionate. Una finestra di complessiva stabilità è attesa tra il pomeriggio di oggi e il pomeriggio di venerdì. #AlluvioneRomagna pic.twitter.com/OWSEGkDn2E — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) May 17, 2023

Anche la giornata di venerdì dovrebbe scorrere senza grossi scossoni un po' su tutta la penisola. 3BMeteo segnala una nuvolosità molto insistente sul Nordovest che potrà essere foriera di qualche pioggia, specie in Piemonte, mentre in serata qualche precipitazione potrebbe cadere su Trentino, Emilia occidentale Toscana e Lazio.

Il weekend si aprirà invece con una nuova fase di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione di matrice afro mediterranea. Gli esperti di 3BMeteo spiegano che "a causa della estrema vulnerabilità previsionale" l'evoluzione non è ancora definitiva - e dunque sono necessari aggiornamenti più dettagliati - tuttavia "non ci sono elementi per pensare" che in Emilia Romagna "possano ripresentarsi condizioni perturbate sulle zone colpite". Questo almeno secondo le ultime proiezioni che però dovranno essere confermate.

Per quanto riguarda il resto della penisola sabato mattina il tempo sarà instabile e a tratti perturbato sulle regioni di Nordovest, sulle isole maggiori e lungo la fascia tirrenica. In questi territori potrebbero verificarsi piogge intensi e locali nubifragi. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche ad Alpi e Prealpi lombardo venete e al Centro-sud. I fenomeni più intensi dovrebbero verificarsi al Nordovest, "sulle Isole Maggiori e parte del Sud soprattutto la Calabria".

Domenica 21 maggio si replica: il tempo sarà ancora una volta perturbato e instabile su Nordovest, isole maggiori ed estremo Sud.

"In linea generale la situazione è bloccata" dice il meteorologo Edoardo Ferrara. "Gli anticicloni restano lontani dal Mediterraneo e dall'Italia, che di fatto continuano da ormai oltre un mese ad essere bersaglio di perturbazioni e vortici ciclonici, alimentati da aria fresca in discesa dal Nord Europa. Almeno fino al weekend avremo a che fare con ulteriori piogge e temporali su gran parte d'Italia, a causa anche dell'ennesima perturbazione in risalita da Sud. Ma l'instabilità atmosferica, pur con delle fisiologiche pause, si protrarrà molto probabilmente per tutto maggio e forse anche nella prima parte di giugno. Per il caldo e la stabilità estiva bisognerà ancora attendere".