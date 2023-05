Cosa c'entra il cambiamento climatico con l'alluvione in Emilia Romagna

In epoca di riscaldamento globale i temporali hanno a disposizione una maggiore quantità di energia che può esacerbare eventi piovosi estremi che stanno aumentando in frequenza e intensità, anche se spesso intervallati da lunghe fasi di siccità. In questo scenario va inquadrata la perturbazione che tra l'1 e il 3 maggio ha interessato l'Italia. Il sistema depressionario ha inoltre subito un rallentamento a causa di un vero e proprio ciclone che si era formato sullo Ionio. In questo contesto vi sono state dunque zone dove il maltempo ha insistito a lungo scaricando ingenti accumuli di pioggia. In zona ad alto rischio idrogeologico questo ha determinato frane, smottamenti e allagamenti. È successo sopratutto al Sud in Salento, Calabria e Sicilia orientale, ma anche in Emilia Romagna. Qui colpite particolarmente duro sono state le province di Bologna e Ravenna, dove tra il 2 e il 3 maggio si sono registrati picchi pluviometrici fino ai 200 millimetri di pioggia nella zona di confluenza tra gli umidi e miti venti di Scirocco in risalita dalle Marche (e in generale dal medio-basso Adriatico) e le correnti più fresche di bora e grecale in discesa dall'alto Adriatico. Questo scontro tra masse d'aria di natura diversa ha ulteriormente potenziato gli effetti della perturbazione, generando abbondanti precipitazioni.

In pratica in due giorni sulle pianure tra Bologna e Faenza è caduta circa il doppio della pioggia che dovrebbe cadere nell'intero mese di maggio (quasi 60mm), ma sull'Appennino si arriva al triplo (sostanzialmente im 48 ore le piogge di una intera primavera).

Almeno negli ultimi 50 anni sul Bolognese non sono stati registrati picchi simili in così poco tempo a maggio, sebbene eventi di forte intensità non siano mancati in passato. Tuttavia secondo l'ente Arpa dell'Emilia Romagna, piogge di questa portata non sono mai state registrate a maggio almeno negli ultimi 70-80 anni e hanno tempi di ritorno anche di oltre 100-200 anni: si è trattato dunque di un evento pluviometrico assolutamente eccezionale, peraltro con picchi diffusamente distribuiti tra Bolognese e Ravennate quindi non solo localizzati (come ad esempio nel caso dell'alluvione nelle Marche dello scorso settembre). Inevitabili dunque i dissesti idrogeologici nonché il riversamento in pianura di ingenti quantitativi d'acqua che hanno portato repentinamente alla piena i vari fiumi e torrenti, numerosi in questa regione (in particolare il Lamone, responsabile dell'alluvione sul Faentino, e il Sillaro). L'eventuale incuria e una mancata manutenzione efficace degli argini può aver aggravato una situazione comunque già di per sé critica.