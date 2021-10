Maltempo, 24 ore di terrore: scatta l'allerta rossa

Liguria, ma anche Piemonte, Lombardia e Toscana: è un lunedì con una allerta meteo dai colori rossi e arancioni quella che affligge le regioni che si affacciano sul Nord Tirreno dove convergeranno una perturbazione in arrivo dall'Atlantico e forti venti caldi e carichi di umidità in risalita dal Sud. Una convergenza che fa temere il peggio con un alto richio di alluvioni sopratutto in Liguria. I dati indicano che dalla mezzanotte è caduta più pioggia dell'alluvione delle Cinque terre dell'ottobre 2011: in alcune zone della Liguria è sceso più di mezzo metro di pioggia.

Allerta rossa in Liguria e Piemonte, arancione in Emilia Romagna, gialla in Toscana.

Chiusa l'autostrada A6 Torino-Savona.

Chiusa l'autostrada A26 tra Masone e Ovada per smottamenti .

Sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino.

A Savona interdetti al traffico i ponti.

Scuole chiuse anche a Genova .

A Cairo Montenotte, in Valbormida (Savona) da mezzanotte a mezzogiorno sono stati registrati 551,8 millimetri di pioggia. A Rossiglione, in Valle Stura (Genova), nelle ultime 12 ore la cumulata segna 537,6 millimetri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video un autobus in difficoltà a Santuario di Savona

Maltempo, allerta rossa in Liguria

Particolarmente difficile la situazione al confine tra Piemonte e Liguria dove piove da molte ore. Nelle ultime sei ore, secondo i dati Arpal, le precipitazioni sono state molto intense soprattutto nell'area interna della zona centrale della Liguria, ovvero alle spalle di Savona e Genova. Complessivamente sono caduti nelle ultime sei ore: 487.6 mm a Montenotte Inferiore (con massima cumulata oraria 145.2 mm), 367 mm a Rossiglione (91.4 mm in un'ora), 237.6 mm a Sassello (84 mm), 207.2 mm a Colle di Cadibona (80.4 mm in un'ora). In via precauzionale a Savona in via precauzionale sono stati interdetti al traffico i ponti.

È stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Savona-Torino tra le stazioni di Savona e San Giuseppe, per la formazione di frane che incombono sulla sede ferroviaria. Trenitalia sta riorganizzando il servizio indirizzando i viaggiatori sulla Genova/Torino. A centinaia sono bloccati però nella stazione di Savona perché le condizioni stradali non permettono, al momento, di attivare un servizio bus sostitutivo.

Chiusa anche l'autostrada A6 Torino-Savona tra Ceva (Cuneo) e Savona, fino al bivio con l'A10 Genova Ventimiglia. Lo stop al traffico è stato deciso in via precauzionale dalla società per le "condizioni meteo avverse". Così come per smottamenti è stato chiuso il tratto dell'A26 tra Masone e Ovada.

Sempre nel savonese, la zona colpita da un temporale autorigenerante, è stato chiuso un seggio elettorale nella frazione di Santuario: il Comune di Savona e prefettura stanno ragionando su uno spostamento del seggio per garantire il diritto di voto.

Andrà peggio? Fenomeni più diffusi sono previsti dal pomeriggio-sera su alto Piemonte e Liguria con una ventilazione sostenuta da scirocco sulla Liguria, con mare mosso o molto mosso.

Esondati il Letimbro a Pontinvrea, nell'entroterra dell'alta Val Bormida;

Il torrente Erro sta esondando tra Acqui Terme e Ponzone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video la frazione Santuario di Savona letteralmente ingoiata dal Letimbro

Le previsioni meteo

Ripercussioni si stanno avendo anche in Piemonte, in particolare sull'Alessandrino, dove sconfinano le abbondanti precipitazioni in atto sul versante ligure, con accumuli pluviometrici già verso i 100mm dalla mezzanotte. Piogge e rovesci intensi anche sull'alto Piemonte e su quello orientale al confine con la Lombardia, tanto che nelle ultime ore si registrano accumuli pluviometrici fino a 50mm sul Verbano.

Il ramo più meridionale della perturbazione si spinge fin sulla Toscana innescando rovesci e temporali che all'alba di oggi si concentrano sul Grossetano, mentre qualche scroscio si spinge fin sull'Isola d'Elba.

Nel corso della giornata piogge e rovesci in intensificazione anche su ovest Lombardia e ovest Emilia, con fenomeni anche temporaleschi in serata e di forte intensità. Piogge più deboli in estensione alle Alpi orientali e al Triveneto in genere, a tratti assenti sulle coste adriatiche dove permarranno parziali schiarite.

Diramata l'allerta meteo: