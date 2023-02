Maltempo al capolinea: arriva l'anticiclone di San Valentino

Dopo un fine settimana caratterizzato da una forte instabilità, il maltempo che negli ultimi giorni ha colpito soprattutto le regioni meridionali sembra essere giunto al termine. Un ritorno a giornate soleggiate e temperature miti provocato dall'arrivo del cosiddetto anticiclone di San Valentino: un flusso caldo che porterà i termometri anche sopra le medie stagionali.

Meteo, arriva l'anticiclone di San Valentino

Come spiegato dagli esperti di 3bmeteo, il bel tempo dovrebbe durerà per qualche giorno: "L'alta pressione in questione è di origini sub tropicali marittime, praticamente è un anticiclone delle Azzorre e ci farà compagnia per alcuni giorni posizionando i suoi massimi tra l'Europa centrale e l'Italia proprio nella giornata di San Valentino. Il tempo sul nostro territorio sarà dunque stabile e in prevalenza soleggiato con qualche ultimo disturbo all'estremo Sud nella giornata di lunedì. La caratteristica dominante oltre al sole sarà il riscaldamento dell'aria sia di giorno che di notte con temperature che gradualmente si riporteranno in media o persino sopra media nei valori massimi. Fino a mercoledì l'anticiclone non avrà rivali poi una profonda circolazione depressionaria tra la Groenlandia e l'Islanda piloterà sull'Europa centro settentrionale una perturbazione atlantica piuttosto intensa che sposterà i massimi anticiclonici facendoli sprofondare verso sudest".

A partire dalla giornata di giovedì 16 febbraio le cose inizieranno a cambiare, con alcune correnti umide che porteranno verso le regioni tirreniche dei nuovi ammassi nuvolosi: nubi che inizialmente saranno innocue secondo gli esperti, ma che da venerdì potrebbero portare deboli precipitazioni sul versante tirrenico, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Una situazione che dovrebbe mantenersi almeno fino al prossimo weekend, con tempo stabile e temperature in linea con le medie stagionali.