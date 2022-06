Farà sempre più caldo: bollino rosso in 12 città

Inizia a far caldo sul serio. L'aria è infuocata, oggi sono previsti picchi vicini o anche oltre i 40 gradi al Centro-Sud e nei prossimi giorni andrà anche peggio. Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede per domani livello di emergenza massimo ("bollino rosso") in 12 città: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Mercoledì la situazione peggiora e le città roventi aumentano a 19. Previsto bollino rosso ad Ancora, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Nessun città monitorata dal bollettino, 27 in totale, sarà con bollino verde fino a mercoledì compreso.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Sul fronte meteo dunque non arrivano buone notizie. L'alta pressione peraltro dovrebb insistere nell'area mediterranea almeno per l'intera settimana, quindi anche all'inizio di luglio. Si guarda con attenzione a martedì prossimo quando potrebbe esserci una nuova temporanea attenuazione del caldo intenso. Resta da capire però quanta pioggia porterà la perturbazione che dovrebbe attraversare le Alpi e il Nord-Ovest causando una fase temporalesca anche in pianura e con fenomeni forti. Mercoledì l'aria meno calda potrebbe temporaneamente estendersi fino al Centro ma con cali di temperatura contenuti, dell'ordine dei 2-3 gradi.