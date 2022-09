Cosa sono le bombe d'acqua e cosa è successo stanotte nelle Marche

La definizione corretta utilizzata dagli esperti sarebbe nubifragio, ma il termine bomba d’acqua (coniato dall’inglese cloudburst) è diventato ormai molto utilizzato, soprattutto a livello giornalistico. Si tratta di fenomeni intensi e violenti, in cui un’enorme quantità d’acqua si riversa sul suolo in pochissimo tempo, generando dei veri e propri disastri, come quelli causati dal maltempo nelle Marche. Bomba d’acqua è quindi un termine improprio, che fa riferimento proprio ai danni che l’eccesso di pioggia può provocare nelle zone colpite.

Maltempo, cosa è successo nelle Marche

Ma cosa sono i nubifragi o le cosiddette bombe d'acqua? Come si formano i fenomeni come quello che ha colpito le Marche stanotte? Le condizioni che danno origine alle cosiddette bombe d’acqua prevedono una differenza di temperatura tra suolo e cielo, ma quello avvenuto stanotte nelle Marche è sicuramente un caso molto particolare, come ha spiegato a Today.it Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo: "È stato un evento estremo, un nubifragio della durata di 6-7 ore indotto da un temporale autorigenerante, ossia che continua ad alimentarsi in modo autonomo grazie all’aria calda e umida pompata dalle latitudini tropicali verso l’Italia".

A rendere particolarmente disastroso il nubifragio avvenuto nelle Marche è stato anche il suo essere stazionario, come sottolineato da Ferrara: "Il temporale è rimasto bloccato sulla stessa zona per tutto il tempo. A Cantiano (provincia di Pesaro e Urbino ndr.) sono caduti in 6-7 ore oltre 420 millimetri di pioggia, l’equivalente che di solito si registra nell’arco di 4 o 5 mesi". "Un temporale ordinario, a differenza di questo, ha una sua evoluzione - spiega ancora l’esperto - può durare massimo 2-3 ore e soprattutto è in transito, quindi, anche in caso di eventi molto violenti, la pioggia viene scaricata su diverse porzioni di territorio. Dal satellite era possibile vedere la forma a ‘V’ del temporale, i cosiddetti V-shaped, che testimonia l’intensità indotta da una forte alimentazione di aria calda, che hanno fornito continuamente ‘carburante’ alla perturbazione".

Questo tipo di temporale si origina in particolari condizioni tra le quali: confluenza dei venti nei bassi strati, che favorisce la successiva ascesa delle masse d'aria verso l'alto (presupposto base per la formazione della nube temporalesca); condizioni sinottiche favorevoli in quota, ovvero in questo caso il transito di una perturbazione.

"In questo caso specifico è stato inoltre determinante il cosiddetto 'Atmosferic River' - prosegue l'esperto - ovvero una sorta di 'fiume atmosferico' che ha trasportato aria calda ma soprattutto ricca di umidità dalle latitudini sub-tropicali direttamente sull'Italia. L'aria calda e umida costituisce di fatto il carburante indispensabile per i temporali, carburante che in questo caso è stato pompato a dismisura in seno alla perturbazione, convergendo nel violento temporale tra Marche e Umbria. In aggiunta la particolare orografia del territorio, con il Monte Catria che ha agito come sorta di 'barriera', esaltando il blocco e le precipitazioni del temporale autorigenerante".

Le bombe d'acqua sono prevedibili?

Ma questi fenomeni sono prevedibili? Si e no, come spiegato da Edoardo Ferrara: "Negli ultimi anni la modellistica ha fatto passi da gigante, ma con gli strumenti in nostro possesso non siamo in grado di prevedere con precisione dove avverrà un evento. Esistono zone con una particolare conformazione in cui questi fenomeni possono essere prevedibili, ma ancora oggi i gli eventi localizzati e potenti sono difficili da ipotizzare con precisione. Possiamo capire che si stanno sviluppando dei temporali ma non riusciamo a localizzarli con precisione. ad esempio, rispetto agli anni ’90, possiamo prevedere che in una data regione potrebbe verificarsi un nubifragio, ma non possiamo sapere con esattezza dove colpirà".

Il maltempo intanto, proseguirà almeno fino a domenica: "Nelle prossime ore sono attesi sull’Italia altri temporali violenti - ha concluso Ferrara - mentre nella giornata di domani, l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa porterà una nuova ondata di temporali sul Centro Italia e sul Nord-Est, con fenomeni di particolare intensità su Romagna, Marche e Abruzzo. Inoltre, nel pomeriggio di domani, sono attesi venti di maestrale fino a 100 km/orari che interesseranno prima l’alto adriatico e poi l’Abruzzo".

Anche se le cosiddette bombe d’acqua sembrano diventare sempre più frequenti, sarebbe sbagliato circoscrivere l’aumento soltanto agli ultimi anni. Il riscaldamento globale è inevitabilmente una delle cause principali di questo fenomeno e, se non verranno prese le giuste contromisure, la situazione non può che peggiorare.