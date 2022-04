La burrasca di Pasqua sull'Italia: le previsioni per weekend e Pasquetta

Il weekend di Pasqua e il lunedì di Pasquetta saranno caratterizzati oltre che da fasi instabili - specie al Centro-Sud - anche da forti venti e mareggiate. L'anticiclone che si è impossessato dell'Europa centro-occidentale a ridosso del weekend si estenderà verso latitudini più settentrionali fino a raggiungere la Scandinavia attivando lungo il suo bordo destro una discesa di correnti fredde nord europee che punteranno direttamente la Penisola Balcanica, ma riusciranno a coinvolgere anche alcune delle nostre regioni nei prossimi giorni.

Già nella serata di oggi, venerdì, la parte più avanzata di un primo fronte in discesa dal Baltico innescherà alcuni piovaschi sulle Alpi orientali. L'aria più fredda che inizierà ad affluire al suo seguito sarà causa di una certa variabilità sabato al Centro-Nord, anche con qualche piovasco, oltre che di un calo delle temperature, seppur contenuto. Al Nord e al Centro rinforzano in giornata i venti di Bora e Grecale, in particolare su alto Adriatico, Appennino e Toscana con raffiche che in serata potranno raggiungere i 55-60 km/h.

Previsioni meteo per Pasqua

Nella giornata di Pasqua si intensificherà l'afflusso freddo dal Nord Europa e l'instabilità si concentrerà soprattutto al Sud con piogge e rovesci che tenderanno però ad attenuarsi con il passare delle ore, mentre le temperature subiranno una netta diminuzione su tutta Italia. Venti di Bora e Grecale forti, a tratti burrascosi, interesseranno tutto il nostro Paese, specie le regioni adriatiche, la Toscana, la Sardegna orientale e il Sud. Le raffiche potranno raggiungere i 70-80 km/h. Andrà meglio al Nord, anche se al mattino la Bora sul Nord Adriatico soffierà fino a 100 km/h.

Che tempo fa a Pasquetta

Per Pasquetta il fronte avrà già abbandonato l'Italia e il tempo tornerà a migliorare anche al Sud, ma le temperature potranno perdere ancora qualche grado sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali in genere. Il vento di Grecale ruoterà leggermente da Nord / Nord-Ovest e interesserà prevalentemente il Sud Italia. Le raffiche maggiori si osserveranno sulle aree esposte dell'Adriatico meridionale, Ionio, canale di Sicilia e Tirreno meridionale. Attenzione in Puglia, Irpinia e rilievi del Palermitano, possibili colpi di vento fino a 70-75 km/h.